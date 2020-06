Victoria Federica aumenta su lujosa colección de bolsos

A sus casi 20 años Victoria Federica es una joven de hoy en día que disfruta de su juventud con sus primeras parejas, estudiando, divirtiéndose y siendo una auténtica fashionista. Y es que la hija pequeña de la Infanta Elena es una seguidora de las tendencias y de la moda, pero su personalidad siempre está presente en sus outfits. donde los bolsos tienen un espacio privilegiado en su vestidor. De hecho puede presumir de tener una auténtica fortuna en bolsos de lujo que la convierten en la envidia de las jóvenes de su edad. Entre su colección hay bolsos de distintos tamaños, precios y firmas y cuya funcionalidad y marca no están reñidas con ir a clase a la facultad, al hipódromo o a una fiesta de largo. Y son precisamente estos complementos, valorados en más de 12.000€ los que hacen que cada uno de sus looks sean un éxito. Aunque son varias las firmas deluxe que componen su colección, parece ser que su favorita es Zadig et Voltaire ya que son hasta dos, los modelos que tiene en su haber.

Victoria Federica siempre acierta y en parte es gracias a su esbelta figura alta y muy delgada, y por la naturalidad y la fuerte personalidad que posee. Su estilo casual para el día a día se basa en vaqueros, sudaderas, y sneakers. Pero también triunfa cuando acude a eventos de gala y alfombra roja: jumpsuits, vestidos largos ajustados y tocados, visten a la nieta de los reyes eméritos que bien puede ser considerada una it girl como alguna de sus amigas como María García de Jaime, una de las influencers del momento, que sirve de inspiración a toda su generación. Toma nota de los bolsos de Victoria Federica, atemporales, funcionales y que le dan un toque chic a cualquier outfit.

Su última adquisición de Zadig et Voltaire

Es una de sus firmas preferidas, y su última adquisición es de esta marca. Victoria Federica estrenó hace unos días el modelo Rock Skipes. Se trata de un bolso sobre de piel negra y tachuelas que la sobrina del Rey Felipe VI ha personalizado con un asa ancha de colores que le facilita el llevarlo a modo de bandolera. Su precio es de 400 euros y se encuentra agotado. Victoria Federica lo estrenó en una ocasión tan especial como fue un almuerzo en el que hizo la presentación oficial de su novio, Jorge Bárcenas, a su tía la Infanta Margarita.

Un básico de la misma firma

La firma francesa es la responsable del fondo de armario de Victoria Federica. Reconocida como una marca de «lujo asequible», uno de sus modelos es considerado un básico. En color marrón, con asa corta con cadena de oro, recuerda al mítico 2.55 de Chanel. Es con este Zadig de 415 euros, con el que Victoria se ha paseado en los toros o en el Open de tenis de Madrid.

El icono de Chanel

No falta en esta colección uno de los más preciados por las fashionistas de medio mundo: el 2.55 de Chanel. Su versatilidad y su sencillez le hacen ser un imprescindible, y por eso Victoria Federica le ha convertido también en uno de sus complementos fetiche. De piel de ternera, en color negro y con cadena dorada, la hija pequeña de la Infanta Elena lo tiene en dos tamaños. El más grande valorado en 5.800 euros, y el pequeño en 4.800 le ha acompañado a sus competiciones hípicas, a conciertos y durante alguna que otra noche de ocio junto a su grupo de amigos.

El Falabella de Stella McCartney

El negro sigue siendo el color favorito de Victoria Federica a la hora de elegir bolso. Y además del Chanel, también tiene en su haber el Falabella de Stella McCarney en su versión clutch, que está valorado en 375 euros. Con cierre en cremallera, ribete y correa de cadena, este complemento de aire rockero fue el escogido por la nieta del Rey emérito para disfrutar de una tarde con sus amigas.

Inseparable del Neverfull de Vuitton

Este ‘bolso para todo’ es el Neverfull de Louis Vuitton. Otro icono, aunque este de la maison francesa, que Victoria Federica utiliza tanto para ir a la universidad, como para hacer una escapada de fin de semana. Está valorado en 1.170 euros y otro de los bolsos considerados atemporales. Sin duda, la colección de la joven es una de sus mejores inversiones.

Longchamp para ir a la facultad

Empezar la etapa universitaria implica también una evolución en el fondo de armario, empezando por cambiar la mochila por los bolsos XL. Por eso Victoria Federica prefiere el Le Pliage de Longchamp de 95 euros, impermeable y de gran capacidad, que albergue apuntes, libros y carpeta de sus estudios de Administración y dirección de empresas.