Vestidos de otoño 2023: cómo reutilizar los de otras temporadas con estos sencillos trucos

Toca renovar el armario, pero si ya tienes suficiente ropa y poco dinero, entonces no hace falta ir a comprar de forma innecesaria. Veamos cómo tener vestidos de otoño 2023 y reutilizar así los de otras temporadas.

A veces podemos usar los que ya tenemos de verano y otros para la nueva temporada, basta hacer caso a estos simples trucos.

Los vestidos de otoño 2023

Combina con colores de moda

Si tienes un vestido negro o blanco pero con algunos detalles quizás algo desfasados, solo debes combinar con una chaqueta o cardigan en color gris o metalizado, que es uno de los colores de moda de esta temporada. Seguro que triunfas.

Los vestidos de manga corta con blazers

Si tienes cantidad de vestidos de manga corta y realmente te has puesto más bien pocos en este verano, todavía los puedes aprovechar. Siempre que no sea el típico para el ir a la playa, te los puedes poner en una fiesta interior, cuando dentro hace mucho más calor.

Blazer Sfera

Y en general para este otoño te lo pones con las mejores blazers, pueden ser lisas, oversize o bien más entalladas. Son chaquetas que se llevan siempre.

Con jerséis encima

Reciclar está de moda. Lo hacen las celebrities e influencers, así que no hace falta que vayas corriendo a la tienda si tienes una falda midi o quieres aprovechar tu vestido veraniego de flores de otras temporadas.

Basta con llevar un cardigan encima o bien un jersey fino encima, así se verá por debajo parte del vestido a modo de falda. Esto combinado con unas botas de caña alta, queda entonces fantástico y quedarás genial.

Vestido H&M

Ves a por los clásicos

Si tienes dudas sobre lo que se lleva o no, entonces apuesta por los clásicos. Puedes llevar otras prendas de otras temporadas y años nuevamente. Es el caso de las camisas blancas o trajes chaqueta, también de las camisetas blancas o de los vaqueros junto a tops negros y zapatos de tacón. Porque son looks que no pasan de moda y se van a llevar.

El vestido negro de siempre

Nunca te falla. Cuando no sabes qué ponerte y encima es un evento algo más importante, siempre puedes usar ese vestido negro que tienes siempre y que no pasa de moda.

Vestido Pull&Bear

Aunque sea de otra temporada es genial. Sea de manga larga o corta (entonces te lo pones con camiseta por debajo), con volante, recto, largo o midi, sabes que con este color vas siempre bien vestida.