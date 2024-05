Los vestidos de Lefties más cómodos ahora que llega el calor

Hay algo en lo que coincidimos todas y es la comodidad a la hora de llevar una prenda. De manera más holgada, en estampados o bien colores lisos, son los vestidos de Lefties más cómodos ideales cuando viene el calor.

Escoge los que quieras y a buen precio porque esta marca siempre ofrece mucha ropa económica.

Éstos son los vestidos de Lefties más cómodos

Vestido camisero

En dos colores estampado en negro y rojo combinado con blanco, ya puedes tener el vestido camisero mini de manga corta. Cuenta con cuello camisero, escote en V y una pequeña lazada a modo de cordón de ajuste en la parte trasera.

Tiene detalles distintos como su parte de frunces en la parte superior del pecho y mangas con vuelo. Está confeccionado en un tejido fluido estampado.

Está en estos dos colores por lo que puedes elegir e ir a la playa con él. Para combinar, bien fácil, desde sandalias a zapatos de tacón pasando por gafas de sol. Tienes el capazo de yute con pañuelo y precio de 19,90 euros, puedes llevar debajo el short de popelín en rosa o azul celeste y precio de 6,99 euros.

Está confeccionado en viscosa 100% y sus cuidados son lavar a máquina max. 30ºc., con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º c, limpieza en seco solo esencias minerales y no usar secadora.

Este precio camisero y suelto en sus dos colores tiene un precio de 9,99 euros, así que ya lo puedes comprar tanto en la web como en la tienda online donde hay muchos más vestidos para poder elegir.

Vestido midi ligero

En este caso también lo tienes en dos colores distintos: azul índigo y negro. Para saber más sobre sus señas, tienes el vestido midi de corte recto ligero.

Cuenta con tirantes cruzados en la espalda. Tiene un pequeño detalle elástico en la espalda. Sí que es un vestido bien cómodo que llevarás durante esta temporada. En tirantes, fresquito, ligero, sin demasiadas pretensiones, sencillo y suelto.

Se elabora en liocel 100%. Debes cuidar la ropa que compras para que dure en el tiempo y esté como el primer día: lavar a maquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 150 º c, no limpieza en seco, no usar secadora y lavar al revés.

Para combinar con este vestido tienes estas prendas:

Zapatilla hummel de precio 25.99 euros y varias tallas.

Sandalia plana de color negro con hebillas. Su precio es de 25,99 euros.

Tanto en negro como en color índigo el precio de este vestido es de 15,99 euros en diferentes tallas.

Midi en color blanco

Ya puedes tener uno de los vestidos preferidos por todas. El midi en blanco o negro, según a elegir de manga larga y cuello pico.

Presenta un corte fluido y elástico en los puños de las mangas. Cuenta con un pequeño volante en el bajo.

En su composición en exterior, se elabora con viscosa 100% y forro de viscosa 100%. Cuida de las prendas que compras, en este caso:

Lavar a maquina max. 30ºc. centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar maximo 110 º c

No limpieza en seco

Se puede usar secadora temperatura reducida

Combinaciones posibles

Sandalias planas en color negro van con tiras y el precio es de 9,99 euros en diferentes tallas.

En dos colores: blanco y negro, lo compras a un precio de 19,99 euros. Lo tienes en la web o bien en la tienda física.

Corto y de textura

El negro siempre triunfa. En este caso tienes el vestido de tirantes con cuello pico. Los tirantes son ajustables.

Cuenta con detalles de cintas bordadas en la parte superior y en el frontal del vestido y cierre de cremallera invisible en el lateral y un detalle de volante en el bajo.

A combinar con bañador de canalé en color rojo y precio de 8,99 euros. El set de bikini en varios colores a un precio de 5,99 euros, y la sandalia plana con hebillas en color negro. La tienes en varias tallas a un precio de 25,99 euros.

El vestido tiene un precio de 17,99 euros en tallas que van de la XS a la XL. Ya puedes elegir la tuya y si no lo tienes claro entonces puedes ver la guía de tallas de Lefties.

Corto cruzado con tirantes: vestidos lefties más cómodos

En corto, tenemos el vestido corto cruzado de manga corta y con escote en forma de pico cruzado. Cuenta con una lazada en el lateral y diversas tallas.

Tiene varios estampados: flores rosas y blancas con fondo rosa, negro con manchas blancas, y blanco con puntos negros.

En este caso, el vestido tiene precio de 9,99 euros y las tallas son según cada estampado. En rosa está de la M a la XL. Lo combinas con cantidad de prendas.