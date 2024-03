El vestido de Mango Outlet que tienen todas las famosas en su armario y que puedes comprar por menos de 30 euros

Si hay una tienda donde encontrar gangas, ésa es Mango Outlet, sorprende por sus buenos precios durante todo el año. en este caso, Vicky Martin Berrocal posa en sus redes con una prenda top, el vestido de Mango Outlet.

En color entre marrón claro y mostaza, realmente en tendencia, sorprende por su cantidad de detalles. Es fino por lo que te lo puedes poner en esta estación del año.

Así es el vestido de Mango Outlet que vas a querer

Se presenta con un tejido de punto calado siendo un vestido de diseño recto. Largo, con cuello perkins. Lo tenemos en manga larga y es ajustado, es decir, marca figura y se adapta a cada cuerpo con sus curvas y otros.

Entre sus detalles, se cierra a base de botones en el cuello, lleva una abertura en la espalda con forro interior y una pequeña abertura para la pierna.

En material sostenible

Otra de las señas de este vestido es que está realizado en poliéster reciclado. Según Mango, tal producto se obtiene a partir de residuos textiles de poliéster, desechos marinos o botellas de plástico PET que se aprovechan para producir nuevo tejido.

Por lo que con este vestido estás ofreciendo lo mejor del mercado al tratarse de una prenda sostenible que protege de tu salud y del medio ambiente con un gesto.

Diseñado en Barcelona, como cantidad de prendas de la firma, se compone por un 52% de poliéster y 48% viscosa. Su forro es de 95% poliéster y de un 5% elastano, como hemos nombrado, contiene al menos un 1 % de materiales reciclados.

Principales cuidados

Para que una prenda dure en el tiempo, debemos tener presente sus cuidados y mantenimientos. Para saber de qué forma lavar tal prenda, entonces lo tienes todo especificado en la etiqueta, ahora bien, si tienes dudas, puedes preguntar en Mango porque lo importante es saber que una prenda esté como nueva durante años.

En este caso, este vestido debe lavarse a mano max 30°c, no usar lejía, plancha máximo a 110°c, no limpiar en seco y no se puede usar secadora. Haz caso a estos detalles para que lo puedas tener durante años.

Posibles combinaciones para el vestido de Mango Outlet

Para llevar este vestido tienes cantidad de prendas, es el caso de los cardigans, las cazadoras tipo bikers, además de botas que ya tienes para próximas temporadas, también con zapatillas deportivas y hasta sandalias que llevarás durante los próximos meses cuando empiece a hacer calor.

Desde Mango Outlet, aconsejan ciertas prendas como las sandalias de tiras y plataformas que están en oferta y si costaban 49,99 euros, ahora las tienes a 16,99 euros; el bolso de organza en color primaveral amarillo lima, otro accesorio que ahora está en oferta y que costaba 19,99 euros para comprarlo por 13,99 euros. Mientras que tienes otros complementos en la misma web como los pendientes de aros en dorado, su precio era de 12,99 euros y ahora lo compras por 8,99 euros, una de las mejores opciones para sorprender y llevarlo con otras prendas.

Otros vestidos parecidos que te gustarán

Dentro de esta web hay otros vestidos elegidos y destacados especialmente si te gusta este estilo y color.

Aconsejan el vestido largo de canalé en marrón que ahora tiene un precio de 17,99 euros busca tu talla porque no siempre hay todas. Vestido de punto de cuello Perkins es total y lo tienes para esta o bien otras temporadas su precio rebajado es de 19,99 euros, también está el vestido de punto textura en color marrón teja , ahora está a un precio de 20,99 euros, el cardigan de aberturas laterales está en el mismo color y diseño que el vestido que presentamos como pieza principal y su precio es de 13,99 euros tras el descuento, y el vestido del lazo marrón tiene un precio de 13,99 euros. Fíjate bien en las tallas y compra antes de que se agoten.

Cuál es el precio del vestido de Mango Outlet de las famosas

Como muchas otras prendas vistas antes, es un vestido con descuento. El precio era de 49,99 euros, luego ha tenido otros precios y ahora lo compras por 27.99 euros, gracias al super descuento del 44% que tiene aplicado al precio inicial.

Sus tallas ahora disponibles son la S , M, L, y XL.

Por qué comprar vestidos de punto

Fresco y adaptado a todo tipo de figuras, el vestido de punto es una prenda que se confecciona con tela tejida con agujas de punto, normalmente.

También destaca por su comodidad y versatilidad, ya que la tela de punto tiende a ser elástica y adaptable al cuerpo como hemos comentado. Presentan además variedad de estilos y diseños, desde ajustados a los más sueltos y holgados para tu mayor comodidad.

Son populares en todas las estaciones del año y pueden ser usados en cantidad de ocasiones, siempre según diseño y detalles.