Vas a desear ir a la oficina para estrenarlos: así son los zapatos más elegantes de Massimo Dutti

Hay ciertas marcas del mundo de la moda que son sinónimo de calidad. En lo que respecta al calzado, Massimo Dutti es una de las más populares en el país. Por supuesto, su fama no es casual sino que se debe a los años que lleva esta firma vendiendo algunos de los modelos de zapatos favoritos a nivel nacional. Ahora verás los zapatos más elegantes de Massimo Dutti.

Y es que no podíamos dejar de destacar este diseño destalonado tacón hebilla. ¿Cuáles son sus principales características?

Estamos en presencia de un calzado realizado en piel de vacuno, con detalles como cierre con hebilla ajustable lateral y forro interior trabajado con piel. Asimismo, tiene un tacón de cuatro centímetros que te permitirá verte más esbelta y delgada. Llamarás la atención de todo el mundo allí donde vayas.

Los zapatos más elegantes de Massimo Dutti

Y el secreto mejor guardado, la gran sorpresa de este zapato, es su plantilla técnica flexible de espuma, creada para proporcionar máximo confort.

¿Qué tallas y colores están disponibles?

Aunque este calzado se comercializa solamente en color negro, puedes seleccionar una de sus varias tallas. Van desde la 35 hasta la 42, siendo conveniente analizar la guía de tallas antes de concretar la compra.

Compara tus otros zapatos con éstos para poder definir cuál es la talla perfecta para llevarte a casa. Siempre que tengas dudas, deberías ponerte en contacto con Massimo Dutti para consultarles sobre las particularidades de este modelo y sus tamaños. En la web suele haber la guía de tallas para que tengas todavía más información.

Materiales de calidad para el zapatos más elegantes

Cada una de las partes que componen este calzado utiliza materiales concretos. De la combinación de todos ellos nace un destalonado tacón hebilla especialmente pensado para las mujeres exigentes. En la web oficial de Massimo Dutti listan los materiales usados para cada una de las partes:

Corte – piel vacuno 100%

Forro – piel ovina 100%

Suela – poliuretano termoplástico 100%

¿Cuáles son los cuidados de este zapato?

No debes lavar, aplicar lejía o blanqueador, planchar ni limpiar en seco este calzado. Tampoco es buena idea sumergirlo en agua o introducirlo en la secadora. Cada uno de estos materiales tiene sus propias necesidades de cuidados y sus propios requisitos de mantenimiento. A continuación, algunos de los importantes:

Cuero/charol/antic: se debe limpiar con un trapo de algodón seco

Ante/nobuck/serraje: se debe limpiar con un cepillo suave o una esponja dura

Cuero: se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel

Ante/nobuck/serraje. se puede proteger con sprays tratantes o repelentes de polvo

En todo caso, mira siempre las especificaciones de la etiqueta para saber entonces de qué forma hay que cuidarlos y mantenerlos. Para guardarlos, siempre en un lugar seco, no apiñado a otros zapatos para que pueda respirar y no se estropee.

¿Cuál es el precio de los zapatos más elegantes de Massimo Dutti?

Este artículo de enorme calidad tiene un precio accesible. Cuesta 79,95 euros, un precio acorde con su diseño, color, materiales y trabajo. sabes que es un calzado imprescindible para asistir a fiestas y eventos a lo largo de la temporada primavera/verano. ¡Completa tu outfit con un vestido de color negro!

En cuanto a los medios de pago, Massimo Dutti acepta todos los conocidos. Debes saber que puedes pagar con Visa, Mastercard y American Express. Suponiendo que no tengas tarjetas de crédito, puedes pagar con PayPal o con transferencia bancaria. No hay excusas para no hacer la compra.

¿Cómo disfrutar de envíos gratis?

Este calzado tiene un coste de 79,95 euros, mientras que los envíos gratis de Massimo Dutti son gratuitos en todos los casos a partir de los 80,00 euros. Aprovecha a adquirir otro artículo o indica cuál es la modalidad de envío que prefieres para este calzado, abonando el coste extra de cada una de ellas.

Los envíos estándar cuestan 3,95 euros, los envíos express a domicilio cuestan 5,95 euros y los envíos «Entrega hoy» en Madrid cuestan 5,95 euros. Alternativamente, tienes la opción de señalar tu preferencia por la recogida en puntos de entrega. Esta modalidad tiene un coste de sólo 2,25 euros.

¿No quieres pagar el envío ni gastar más que 79,95 euros? Lo que debes hacer es recoger el calzado en alguna de las tiendas de Massimo Dutti.

¿Tienen coste las devoluciones?

Todas las devoluciones en las tiendas físicas son gratis. Puedes devolver el zapato en cualquiera de ellas, del mismo mercado en el que has hecho la compra. Recuerda que el plazo de devolución es de 30 días a partir de la fecha de confirmación de envío del producto. Si no estás satisfecha con el artículo, devuélvelo.

Sabes que es un zapato más que elegante y que puedes llevar en la próxima temporada de bodas y otros eventos que está ya por llegar. Queda muy poco asi que compra las prendas ahora antes de que se agoten.