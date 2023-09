Van a ser tendencia: 7 pantalones metalizados de Zara, Mango y Stradivarius que vas a llevar este otoño

El metalizado apunta a ser una de las principales tendencias del otoño en lo que respecta a pantalones, y muchas de las marcas están incluyendo esta opción en su catálogo. Echando un vistazo a las colecciones 2023 de estas firmas, nos encontramos numerosas alternativas que deberías considerar. Y aquí van 7 pantalones metalizados de Zara, Mango y Stradivarius.

Descubre los 7 pantalones metalizados

Jeans Z1975 rectos tiro alto metalizado, de Zara

Estos jeans de tiro alto destacan por detalles como sus cinco bolsillos, una pernera recta acabada sin costura y un práctico cierre frontal con cremallera y botón metálico. Un básico que quedará muy bien con cualquier prenda superior que quieras combinarlo.

Jeans TRF wide leg tiro medio metalizado, de Zara

Si buscas unos jeans con cinco bolsillos pero de tiro medio y no alto, éstos de Zara son la solución ideal para tus looks otoñales. Similares a los anteriores, coinciden en el cierre frontal con cremallera y botón metálico pero tienes un tiro medio y ya no alto.

Estampado , de Zara

En este caso, es bien diferente. Hablamos del pantalón fluido de tiro medio y cintura elástica ajustable con cordones. Lleva el detalle de estampación metalizada.

Pantalón efecto metalizado, Mango

Lleva costuras decorativas además de que se cierra con cremallera y botón. Destaca por sus trabillas, dos bolsillos laterales y dos bolsillos de parche en la parte posterior.

Jeans rectos metalizados, de Mango

Mango ofrece su propio pantalón de tejido de algodón estilo tejano vaquero. Con diseño recto y efecto metalizado, sus características más interesantes son el tiro medio, las trabillas, los cinco bolsillos, y el cierre de botones en la parte delantera. Cómodos y versátiles.

Jeans straight low metalizado, de Stradivarius

Hablamos de los vaqueros metalizados con cinco bolsillos de tiro bajo y cintura con trabillas, botón y cremallera oculta de Stradivarius. Siempre que quieras salir de los colores más comunes, puedes seleccionar entre los diversos tonos en los que está disponible.

Pantalón straight metalizado, de Stradivarius

En color dorado, tenemos un nuevo ejemplo que no te puedes perder. Es distinto al plateado y así aportas un color bien distinto. Es el pantalón metalizado de tiro medio y cinco bolsillos. Destaca, entre otro, por su cintura con trabillas y pernera recta. Ya lo puedes comprar directamente en la web de Stradivarius.

Como puedes ver, no te aburrirás con la cantidad de prendas que hay de este estilo.