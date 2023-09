El truco para tener un armario cápsula este otoño: irás a la moda y vistiendo barato

Irás a la moda y vistiendo barato creando tu propia cápsula de otoño, puedes crear una gran variedad de looks con unas pocas prendas. La llegada del otoño es la oportunidad perfecta para crear un armario tipo cápsula, con piezas que puedas mezclar y que nunca pasen de moda. Invertirás mejor tu dinero y no te faltará de nada en un armario que necesita optimizar recursos en estos tiempos difíciles. Toma nota de cómo ir a la moda y vestir barato de la mano de un armario de otoño tipo cápsula.

Así irás a la moda y vistiendo barato con un armario cápsula este otoño

Las influencer nos pueden ayudar a crear un armario de lujo por mucho menos. Puedes aprovechar las prendas que tengas en el armario y comprar solo lo justo, aquello que te falta y que no tienes. No gastar de más y crear un fondo de armario que te solucionará cualquier look es lo que necesitamos.

La camisa y camiseta blanca no pueden faltar. Son ese básico incombustible que podrá combinarlo con todo, ya sea con unos vaqueros o con unos pantalones de vestir. Compra piezas de buena calidad para que estén siempre perfectas.

Son ese básico incombustible que podrá combinarlo con todo, ya sea con unos vaqueros o con unos pantalones de vestir. Compra piezas de buena calidad para que estén siempre perfectas. Una sudadera que pueda combinar con la camisa o la camiseta, puedes optar también por un jersey de cuello de pico. Podrás ponértelo con la camisa o por si solo. Ir combinando las camisas con los jerséis es una opción de lo más recomendable para el día a día que nos sacará de más de un apuro.

con la camisa o la camiseta, puedes optar también por un jersey de cuello de pico. Podrás ponértelo con la camisa o por si solo. Ir combinando las camisas con los jerséis es una opción de lo más recomendable para el día a día que nos sacará de más de un apuro. No puede faltar la blazer negra . Te servirá de día y de noche y podrás lucirla con todo tu armario. Es la chaqueta de entretiempo por excelencia y seguro que no vas a poder deshacerte de ella por nada del mundo. Si optas por una que te quede bien, la lucirás años y años.

. Te servirá de día y de noche y podrás lucirla con todo tu armario. Es la chaqueta de entretiempo por excelencia y seguro que no vas a poder deshacerte de ella por nada del mundo. Si optas por una que te quede bien, la lucirás años y años. Una chaqueta de cuero es el otro básico de un armario de cambios y de otoño. Seguro que la lucirás en más de una ocasión. Es una chaqueta que siempre estará de moda.

de un armario de cambios y de otoño. Seguro que la lucirás en más de una ocasión. Es una chaqueta que siempre estará de moda. La clásica gabardina es la otra chaqueta de entretiempo que debes tener en tu poder y que seguro que te quedará bien con todo. Usa esta chaqueta en un otoño en el que llega el frío y el mal tiempo.

Hazte con una cápsula que realmente te encantará, mezcla prenda básicas y crea un armario a la moda sin gastar de más.