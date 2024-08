El truco clave para cuidar el cabello rubio en verano

Aunque en general durante los meses estivales es más complicado poder lucir pelazo, debemos aprender a mantener el cabello rubio en verano. No siempre es fácil, pues no es la primera vez que vamos a la playa o a la piscina y se queda más claro, casi verde o bien más oscuro, no consiguiendo mantener el tono normalmente. En general, como decimos, el cabello debe mantenerse más puesto que la sal del mar y el cloro de la piscina no hacen más que estropear el cabello. Una de las cosas que debes hacer es usar productos específicos para tu tipo de cabello, cuyas fórmulas posean agentes que evitan que el color se quede opaco, con aspecto de paja.

Ma Belle Salon da consejos sobre de qué forma pode cuidar el cabello rubio durante el verano. Lo que queremos es que quede perfecto, nada reseco, y se mantenga el color tal como estaba desde el primer día. Los expertos aconsejan utilizar productos específicos para cabellos rubios, seguir protocolo de lavado adecuado como tratar de finalizar el lavado con agua fría para sellar la cutícula del cabello y que quede con más brillo. En verano, el pelo tiende a estar más deshidratado, por lo que es imprescindible aplicarse un acondicionador en las puntas y dejar que actúe para nutrir el cabello. Hay mas cosas que se pueden hacer para que durante esta época, el pelo esté perfecto.

Cómo cuidar el cabello rubio en verano

Los especialistas de Salerm Cosmetics adelantan que el cabello rubio tiende a ser más propenso a la sequedad, especialmente durante la temporada de verano. Por esta razón, es fundamental adoptar una rutina de cuidado que incluya la aplicación regular de acondicionadores y mascarillas hidratantes.

Estos productos ayudarán a mantener el cabello suave, manejable y lleno de brillo, contrarrestando los efectos del sol, la exposición al agua y otros factores ambientales que pueden deshidratarlo.

Entonces, para proteger la salud de tu cabello rubio, te recomendamos limitar el uso de planchas y secadores, ya que el calor excesivo puede agravar el daño y la sequedad. Optar por un secado al aire libre siempre que sea posible y utilizar protectores térmicos antes de aplicar calor, son medidas sencillas pero efectivas para mantener la humedad natural del cabello y evitar que la fibra capilar se quiebre.

Qué hacer durante el lavado del cabello rubio

No todos los cabellos deben lavarse de igual forma. En este caso, y según L’Oreal Paris, debemos tener en cuenta varios factores. Es el caso de la temperatura del agua. Mejor templada y, si nos apuras, tirando ligeramente a fresquita. La cutícula de un pelo teñido de rubio ya está un poco “sensible” —sobre todo si la coloración es reciente—, por lo que no queremos abrirla de más con agua demasiado caliente.

Debes entonces lavarlo solo cuando te lo pida para preservar lo máximo posible el color y siempre, siempre, siempre con un producto concreto para tu condición capilar. A no ser, claro, que sea verano y hayas tenido jornada de playa o de piscina.

Cómo cuidar los reflejos indeseados

Son muchos los agentes externos que hacen que las mechas, reflejos o tintes se oxiden y adopten matices anaranjados o amarillentos nada interesantes.

Entonces hay los champúes especiales para reavivar el tono de pelo, como los productos violeta que ayudan a neutralizar esos colores indeseados y mantener tu rubio de sobresaliente.

Mientras que René Furterer establece que si el cabello está decolorado, teñido o con mechas o balayage, necesita cuidados y protección. Después de las etapas de decoloración y coloración, el cabello requiere un cuidado suave, nutritivo e hidratante.

Para obtener los mejores resultados, es importante elegir productos para el cuidado del cabello específicamente diseñados para el cabello rubio: ayudarán a mantener el verdadero rubio puro y el brillo dorado de las mechas durante más tiempo.

¿Qué mascarilla usar para cuidar el cabello rubio?

La misma fuente René Furterer aconseja que lo que llamamos «aspecto pajizo», cuando el cabello es rubio como el trigo, pero está tan seco como la paja. A menudo el cabello rubio parece carecer de suavidad y brillo.

Después de utilizar un champú suave que potencie el brillo, es imprescindible cuidar el cabello rubio con una mascarilla especialmente diseñada para aportar brillo a la vez que lo nutre en profundidad.

Por lo que el uso de un bálsamo es muy eficaz y es ideal para reavivar el cabello rubio y realzar sus reflejos. Puede ser tanto desenredante como embellecedor, pero sobre todo formulado a base de activos naturales y sin siliconas.

Recreará la sustancia capilar gracias a sus aminoácidos idénticos a los de la queratina. La suavidad y la fuerza del cabello se recuperarán. Además de aportar brillo, este bálsamo también será capaz de aclarar e iluminar el cabello de forma natural. El color rubio se revitaliza; el brillo de las mechas se potencia.