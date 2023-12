Los tres esenciales de Primor para tu make-up de Nochevieja

Nochevieja es una de las noches más especiales del año. Una fecha que se ha convertido en la excusa perfecta para poder sacar esos estilismos cargados de brillo y que pocas se atreven a lucir en su día a día. Además, si hay algo que no puede faltar en un look, es un buen maquillaje. Así que en Look traemos tres productos esenciales de Primor, para sacar del cajón las brochas y dar la bienvenida al año nuevo con un impresionante make-up.

En la última noche del año, los maquillajes suelen deslumbrar con colores y detalles festivos. Los tonos predominantes, como el rojo en los labios o los tonos rosados, añaden un toque de elegancia. Respecto a los ojos, se destacan con sombras brillantes en dorados, plateados, e incluso con el azul o el verde esmeralda. Además, se apuesta por tonalidades intensas, como el estilo smokey eyes que enfatizan la mirada. En Nochevieja, el maquillaje se convierte en una expresión creativa, resaltando lo festivo y lo glamuroso para recibir el nuevo año con estilo y confianza.

Una prebase con brillo

Antes de comenzar a realizar el maquillaje, se debe tratar la piel como se merece. La clave para que el make-up permanezca intacto durante toda la noche reside en el empleo de una prebase que no solo hidrate, sino que también aporte a tu rostro un brillo sublime y natural. La crema hidratante es siempre una buena elección; sin embargo, hay que tener en cuenta que es una noche especial para brillar. La prebase de Hello Sunday hidrata y aporta un brillo muy natural, que acapara todas las miradas en las ocasiones más especiales. Vale 18,95 euros.

Pre-base con brillo/ Cortesía de Primor

Se trata de una prebase ligera e hidratante, diseñada para proteger la piel de los daños causados por el sol, a la vez que crea un brillo sutil y luminoso. Está formulada con vitamina C estable y ácido hialurónico, que, además, realza la luminosidad natural y genera la base iluminadora perfecta con o sin maquillaje.

Una paleta de sombra de ojos

El último día del año es la ocasión ideal para atreverse con esas sombras que incluyen brillos y que en otro momento del año no se usarían. La paleta de sombra de ojos Reloaded Velvet Rose es uno de los bestselleres de Primor. Ofrece una sorprendente combinación de 15 suaves tonos de acabado mate, satinado y brillante. Vale 4,91 euros.

Paleta de sombras/ Cortesía de Primor

Las sombras de ojos incluidas en Reloaded Velvet Rose de Revolution abarcan desde tonos beiges y marrones hasta dorados, además de un negro ultra pigmentado con un toque de brillo. Como toque final para resaltar la mirada, se puede añadir un delineador y máscara de pestañas.

Un pintalabios rojo

Siguiendo con la tradición del color rojo, un labial de este tono siempre es una apuesta segura para Nochevieja. Un labio rojizo es elegante y atractivo, y puede darle un toque festivo a tu look.

Pintalabios rojo/ Cortesía de Primor

La icónica barra de labios L’Absolu Rouge Matte de Lancôme, que se encuentra disponible en muchos tonos, se reinventa dejando un acabado mate. Vale 25,80 euros.