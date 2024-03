La tienen todas las pijas: la camisa de moda que puedes conseguir en Lidl por 6 euros

Las blusas son una de esas prendas básicas que no pueden no formar parte del armario femenino durante la temporada primaveral. Siempre que estés buscando opciones buenas, bonitas y baratas, la camisa de moda está en Lidl. Es una de las alternativas que deberías considerar para esta nueva temporada. ¿Cuáles son sus características, y en qué colores y tallas está disponible el producto?

Se trata de un modelo con dobladillo redondeado, con interesantes detalles entre los que se incluyen un pliegue tipo caja, prácticos puños en las mangas para que realices tus actividades sin problemas, y un cuello inglés que le da un toque elegante y sofisticado.

La camisa de moda de Lidl

Con qué materiales está confeccionada

Esta prenda ha sido elaborada 100% con algodón de la mejor calidad del mercado, por lo que te proporcionará un tacto agradable. Indispensable para tus outfits informales, puedes combinarla con unos jeans u otros pantalones para ir a la universidad o al trabajo.

La blusa ha sido probada contra sustancias nocivas, y cumple con el STANDARD 100 by OEKO-TEX, la certificación independiente más conocida del mundo de todo tipo de productos textiles. Ésta confirma que no se han hallado sustancias nocivas en la prenda.

Tras someterla a más de 300 pruebas de sustancias tóxicas, queda en evidencia que estamos ante un artículo inofensivo y seguro. Así que ya puedes ir a por la blusa de moda.

¿Cómo cuidar tu blusa?

Para que la tela resista la mayor cantidad de tiempo posible, debes lavarla en lavadora a una temperatura máxima de 40° C. Recuerda no aplicar lejía, y programar la secadora a una temperatura máxima de 60° C. No debes limpiarla en seco, ya que si cometes ese error no durará demasiado. Lo que sí puedes es plancharla, fijándote que sea a una temperatura máxima de 150° C.

Tallas y colores disponibles de la camisa de moda

Esta prenda se puede comprar en dos de los colores más tradicionales y clásicos de las blusas. Es decir, el azul y el rosa. Son tonos básicos, poco llamativos, pero perfectos para llevar en el día a día e ideales para sumarlos a tus outfits para ir a estudiar o a trabajar.

Debes seleccionar una talla de la 36 a la 48 y, si tienes dudas sobre cuál es la correcta, el sistema «Mi talla de Lidl, así de simple» facilitará que encuentres la que mejor se adapta a tu silueta.

Accede a la calculadora de tallas, introduce tus medidas y, en sólo segundos, verás cuál es la talla correspondiente para esta prenda. Las tallas para ti pueden variar en virtud de cada prenda.

Con qué combinamos la blusa

En este caso, la podemos llevar con vaqueros, tanto el color de rayas en azul como la de color rosa. También con aquellos pantalones más informales y zapatillas deportivas pero también con ese traje chaqueta para tus reuniones y eventos empresariales con los que vas a triunfar, no te olvides los zapatos de tacón.

¿Cuál es el precio de la camisa de moda?

Por sólo 6,99 euros, IVA incluido, tienes entonces una blusa cómoda y agradable al tacto gracias a que está hecha al 100 % de algodón. Pocos modelos de blusas de este precio incorporan cuello inglés y tira de botones a lo largo de todo el cuerpo, y eso le da un aspecto costoso.

Y si a eso le añadimos el corte ancho con pliegue tipo caja, mejorarás tu apariencia pagando muy poco dinero.

¿Cuáles son los gastos de envío de Lidl?

Los gastos de envío son de 3,99 euros por pedido, independientemente de la cantidad de artículos que hayas comprado cada vez. Por otro lado, el tiempo de entrega es de 1 a 5 días, y las entregas se realizan únicamente en días laborables.

Si vives en Islas Baleares, no olvides que los tiempos de entrega se incrementarán en 24 horas, por lo que la demora puede ser de seis días.

¿Qué debes hacer si el artículo que has comprado no te gusta o está defectuoso?

En ese supuesto, si el producto no se ajusta a tus expectativas o está defectuoso, hay dos posibilidades:

Si lo has comprado en alguna de sus tiendas físicas, tienes 30 días naturales desde la fecha de compra para devolver el artículo. Acude a la misma tienda u otra más cercana, con el artículo en su embalaje original y el ticket de compra, para recibir tu dinero.

Cualquier reembolso que haya que hacer, entonces se realizará por el mismo medio de pago con el que hayas abonado la compra en Lidl.

Si has comprado el producto en su tienda online, tienes 30 días naturales desde la entrega del pedido para devolver el artículo. Absolutamente toda la información sobre el proceso de devolución de las compras online figura en la web oficial de esta marca.

Tienes la información en la web ahora bien sabes que las tiendas y supermercados de Lidl albergan también ropa y accesorios.