Stradivarius revienta las ventas con el vestido mini de escote corazón que es de lo más elegante

Cuentan los fashionistas que los vestidos neutros alcanzaron su pico de popularidad en octubre de 1926, cuando la revista Vogue publicó una foto en la que se veía un diseño de líneas sencillas acompañado de unas pocas perlas. No hacía falta nada más. Stradivarius tiene uno de estos, el vestido mini de escote corazón.

Presenta botones y líneas depuradas siendo indispensables en el armario femenino. Te contamos lo que debes saber sobre esta prenda.

Es el vestido mini de escote corazón

¿Qué características tiene este modelo?

Casi un siglo más tarde, tenemos aquí un vestido ajustado corto confeccionado en tejido elástico con algunas características interesantes como escote corazón y manga larga, sin olvidar esos falsos pero vistosos bolsillos delanteros de vivo con solapa.

Pero, sin duda, la gran estrella del modelo es ese cierre frontal con botones forrados del mismo tejido que se roba las miradas.

Tallas y colores del vestido

Únicamente puedes hacerte con este vestido en color negro, pero eso no quiere decir que no haya vestidos de otros colores en las colecciones de Stradivarius. Tanto en las rebajas de invierno como sobre todo el nuevo catálogo para la temporada primavera/verano encontrarás una gran variedad de vestidos de otros colores. Busca el color que desees porque es probable que lo halles.

En cuanto a las tallas, tendrás que echarle un vistazo a la guía de Stradivarius porque son cinco y van desde la XS hasta la XL.

Procura dar con la que mejor se adapte a tu figura comparando sus medidas con las de tu cuerpo. Aún así, es importante aclarar que puedes pedir el cambio de cualquier producto -excepto los anulados por cuestiones de higiene- si la talla seleccionada no es la ideal.

Cuándo lo puedes usar: vestido mini de escote corazón

Éste es un asunto personal, ya que dependerá del aspecto que intentes dar. El negro suele asociarse con la noche y la formalidad, pero puedes lucirlo sin problemas de día y en eventos informales. Con unos accesorios o un calzado informal pasará desapercibido.

¿Cuáles son los materiales de confección?

Stradivarius fabrica este vestido con una combinación exclusiva de telas y materiales: 71% poliéster, 25% viscosa y 4% elastano. Gracias a ello resulta extremadamente cómodo. Podrás tenerlo puesto varias horas sin llegar a sentir molestias de ningún tipo.

Esos materiales de confección ayudan a su mantenimiento. Puedes lavarlo a máquina a un máximo de 30° C con centrifugado corto. No utilices lejía ni blanqueador porque podrías dañarlo, ni tampoco lo metas en la secadora. Sí puedes plancharlo, a hasta 110° C. con ello es mucho más fácil poder mantenerlo como si fuera nuevo y durante mas tiempo. si tienes dudas, hay que mirar las especificaciones de las etiquetas y seguir sus pasos.

¿Cuánto cuesta este vestido mini de escote corazón de Stradivarius?

El precio de esta prenda es de 29,99 euros. Apto para tu bolsillo por ser realmente una prenda versátil y que te puedes poner durante todo el año. Probablemente te ahorres la compra de dos o más vestidos menos versátiles, por lo que es una inversión que vale la pena.

¿Cuáles son los gastos de envío?

En Stradivarius, los gastos de envío a las tiendas son totalmente gratuitos. Eso supone una ventaja porque el vestido es barato y no se encarecerá si vas a buscarlo a alguno de los comercios cercanos.

Pero si seleccionas otras modalidades, como por ejemplo envíos a un punto de recogida o a domicilio, serán gratuitos sólo en pedidos a partir de 30 euros. ¡Compra otras prendas y llegas a los gastos gratuitos en nada!

En caso contrario, los costes de envío son los siguientes:

Estándar domicilio – 3,95 euros

Express domicilio – 4,95 euros

Punto de recogida – 2,95 euros

Entrega programada – 3,95 euros

¿Cuál es el plazo de devolución?

Tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución porque no estás satisfecha por la prenda o la talla no te va como esperabas. Sólo debes pedir un cambio de talla porque no es la correcta.

Puedes realizar tu devolución siempre que tengas una cuenta registrada en Stradivarius y nuestra sugerencia es que devuelvas el producto en las tiendas presentando el ticket de la compra -en papel o digital-.

Otra alternativa por la que puedes optar son las devoluciones en puntos de entrega. Debes iniciarla desde la web o la app, recordando que el coste de la devolución en punto de entrega es de 1,95 euros. Se deducirá del reembolso de tu pedido.

Cuando se reciba tu pedido, se hará la verificación de los artículos devueltos y se hará efectiva la devolución, recibiendo el importe en la misma forma de pago en un tiempo estimado de 7 a 14 días. Si te acercas a la tienda, los artículos se validarán en el momento.

Como otras veces, tienes cantidad de información sobre envíos, plazos de entrega y devoluciones en la misma web.