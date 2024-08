Son los zuecos favoritos de las celebrities: están en Primark y sirven para cualquier ocasión

Ya dimos a conocer que hay un calzado que puede desbancar fácilmente a las sandalias de verano. Hablamos de los zuecos favoritos de las celebrities y las pijas, y están en Primark. Tienes varios modelos y precio bajo. Son dos razones para que este calzado sea tu preferido durante la época estival y más allá. Son elegantes, pero también te los puedes poner en ocasiones casual. Por esto son versátiles y se convierten en los preferidos de todas si lo que quieres es lucir zuecos. Te contamos qué modelos hay y de qué forma los puedes combinar con otra ropa que también compras en Primark.

De diferentes colores, con el marrón por bandera, estan también en varios materiales para que puedes elegir. En Primark sabes que podrás llegar a ellos y no te dolerá el bolsillo. De paso puedes hacerte con vestidos, pantalones, faldas y más de diversas colecciones. Debes estar atenta porque en la tienda no suele haber rebajas puesto que los precios ya son muy asequibles. Pero siempre hay descuentos y oportunidades a tener en cuenta. No te los pierdas. En cuestión de zuecos opta por bajos para ir más cómoda o bien con algo de tacón, que son los tradicionales y fabricados en madera.

Los zuecos favoritos de las celebrities

Zuecos de ante de The Edit

Renueva tu colección de calzado con estos clásicos zuecos de ante. Son elegantes y te servirán para ir a todos lados.

Son realmente cómodas y tienen empeine de cuero, con el interior de material textil y la suela de material sintético. Estos zuecos tienen un precio de 24 euros, y las tallas a las que puedes acceder van de la 36 a la 41. Sabes que no te las puedes comprar online pero puedes ir a la tienda para ver estos zuecos y mucha otra ropa.

Negros y de colección Rita Ora: los zuecos favoritos

Como sabes, hay una colección de prendas y accesorios de Rita Ora en Primark y todas las quieren. Por esto puedes hacerte con estos zuecos totalmente distintos a los demás. Son negros y gruesos de tacón con tachuelas.

No te lo pienses más y hazte con estos llamativos zuecos de tacón grueso. En este caso, tiene empeine de material sintético, con interior de material textil/sintético con suela de material sintético.

Es una suerte contar con estos zapatos porque llevan un poco de tacón y van perfectos con vestidos de diversos colores, bien atrevidos y para las fiestas veraniegas.

El precio que tienen en Primark es de 26 euros y las tallas disponibles van de la 36 a la 41.

Sandalias tipo zueco de tacón grueso de Rita Ora

En color marrón y con hebilla, tienes estos zuecos con tacón que llevan material sintético. El tacón grueso permite ir bien vestida a todos lados, lo combinas con shorts, faldas midi y también diversos vestidos abiertos, cortos y de tirantes para hacer frente al calor.

Estos zuecos están en dos colores, tanto blanco como negro por lo que podrás combinarlos de mejor manera. Tanto en un color como en otro, su bajo precio es de 20 euros. Y puedes tener tallas que van de la 36 a la 41. Ya puedes elegir la tuya.

Zuecos favoritos con hebilla marrón chocolate

Unos elegantes zuecos de efecto antelina con hebilla y suela gruesa. Los usas para ir cómoda a todos lados, en este caso son sin tacones y planos.

Aquí su precio es todavía más bajo y cuestan 11 euros, las tallas son variadas y las puedes descubrir desde la web y especialmente si vas a la tienda física que es donde las puedes comprar.

En color negro y hebilla

Primark tiene una buena colección de zuecos a cuál más elegante. En color negro, presentan tachuelas y hebilla. Son los zuecos planos llamativos con hebilla y tachuelas decorativas. Su precio es de sólo 12 euros, así que no lo pienses mucho si no te quedas sin ellos.

Los tienes para llevar con jeans largos o cortos, con faldas largas, con aquel vestido en negro y hasta con pareo si quieres ir bien cómoda a todos lados como a la playa durante este verano.

Los zuecos y sus características: para ti

Son de diversos materiales, enfocados especialmente a la madera que es como se confeccionan las más tradicionales.

Cuero: es un material clásico y duradero, a menudo utilizado en zuecos de alta calidad.

Madera: esta base de madera es una característica tradicional de los zuecos, popular en estilos más rústicos y bohemios.

Tenemos diseños variados también: con estilos inspirados en los zuecos tradicionales suecos con una suela de madera gruesa y una parte superior de cuero. Y zuecos con detalles decorativos como tachuelas, bordados, estampados o incluso adornos metálicos.

Según la altura del tacón, puede ser planos, de tacón medio, y con tacón alto para que estés más alta.

Algunos van con plantillas acolchadas para mayor comodidad, suelas antideslizantes y ajuste ergonómico.