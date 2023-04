Son los mejores: así quedan los vaqueros que todas se están comprando en Mango Outlet

Ajustados y de color azul marino, los vaqueros que todas se están comprando tienen un descuento del 57%, por lo que te interesan.

Los tienes en la web de Mango Outlet y los adquieres en un solo clic. ¡Es muy fácil! Corre antes de que se agoten.

Así son los vaqueros que todas se están comprando

De tiro alto, sientan estupendamente. No tienen rival gracias a su diseño wideleg, siendo largo y mostrando variedad de detalles.

Por un lado, sus trabillas, los cinco bolsillos, su cierre de botones y, por otro, el bajo deshilachado para ir todavía mucho más informal.

En qué está confeccionado

Estos jeans se presentan en alta calidad porque están diseñados en Barcelona y confeccionados en 100% algodón con tejido de algodón estilo tejano vaquero.

Cómo lo cuidamos

Hay que mantener bien las prendas para que te duren en el tiempo. en el caso de estos vaqueros, anota bien lo que especifica la etiqueta y también la web. Porque deben lavarse a máquina max 30°c centrifugado corto, no usar lejía en su lavado, y se plancha a máximo 110. No se limpia en seco y no se puede usar secadora. Con ello tendrás una prenda genial como el día en que lo has comprado.

Completa tu look

Por suerte, en Mango Outlet hay muchas prendas en descuento. Así que compras los vaqueros, y de paso un séquito de prendas y complementos también a buen precio. es el caso de la camiseta de manga corta de 7,99 euros cuando antes costaba 12,99 euros, las deportivas combinadas en cordones que costaban 49,99 euros y ahora te llevas por 27,99 euros, además del top asimétrico cuyo precio era de 12,99 euros y tienes ahora por 5,99 euros.

Una prenda con descuento

Como mucha ropa de esta web, tienes el vaquero a un precio menor, y es el momento de comprarlo porque ahora están todas las tallas disponibles. ¡Obtenlo antes de que sea tarde!

El precio de estos pantalones era de 29,99 euros, luego fue de 20,99 euros mientras que en este momento está a sólo a 12,99 euros. ¡Una auténtica ganga! Esto es gracias al descuento del 57% sobre el precio inicial.

Para realizar la compra es bien fácil, pues sólo debemos ir a la web, darle para comprar, elegir nuestra talla al tenerlo de 32 a la 46 y darle a añadir bolsa. Verás que puedes seguir comprando en la web de la forma más fácil. ¡Dale al clic y lo recibes en casa!