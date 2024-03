Son mejor que las Samba: las zapatillas de Mango que ya son un éxito

Sabemos que hay zapatillas deportivas que son todo un clásico y que quieres tener en casa. ahora bien, siempre hay modelos alternativos más económicos que seguro que también te encantan. Las zapatillas de Mango son lo más, éxito seguro.

En este caso combinan varios colores y las tienes en diferentes tonalidades para que puedas escoger las que te gustan más.

Cómo son las zapatillas de Mango

De muchos colores, versátiles, para ir por todos lados, de pisada fuerte y con cantidad de detalles.

Entre sus detalles: tienen el corte en piel, con diseño moderno de running. A través de un diseño combinado. Llevan también punta redonda, se cierra mediante cordones. Y presentan suela de volumen de goma a contraste.

Además, desde Mango han reforzado sus exigencias de calidad añadiendo nuevas pruebas de resistencia a nuestras prendas. Diseñadas considerando cuidadosamente su confección, son todavía más durables, versátiles y atemporales. Es decir, que tienen poco que envidiar a las Samba, aunque son un diseño algo distinto.

Cómo está confeccionada

Está elaborada en corte: 53% poliuretano, 30% piel bovino, 17% poliéster. Siendo el forro de 100% poliuretano, con la plantilla del mismo color 100% poliuretano. Siendo la suela de 80% caucho termoplástico y 20% termoplástico.

Para poder cuidar estas zapatillas, deberás seguir las instrucciones de la etiqueta. Y además hacer caso a lo que establecen en la web de Mango. Si tienes dudas, puedes preguntar antes de comprar este modelo.

En concreto, y según la web, se aconseja no lavar, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco, y no usar secadora. Lo mejor es dejarla airear fuera sin que le de demasiado el sol para que no se estropee.

La guardas, además, en un lugar que sea seco y fresco a la vez, dentro de un zapatero para que todo esté mucho más ordenado.

En variedad de tonos y combinaciones: zapatillas de Mango

Las deportivas de Mango están en diversos colores. Por un lado, predomina el kaki y se combina con el marrón y beige. Son ideales para tus jornadas con vaqueros, en la oficina, si tienes que ir a eventos, para cenas, lo que desees.

A su vez, están en color beige. En este caso, es un marrón claro que tiñe los pies de dinamismo y de un estilo total que te va a gustar mucho.

Vas con ellas con vestidos en negro, con blancos, también con faldas vaqueras largas, cuando se trata de ir algo más informal con jogging, etc. la tienes para salir, andar, ir de fin de semana, combinada con bolsos del mismo color. Tú eliges.

En color kaki, tienes este modelo para llevar en cantidad de ocasiones. Ya puedes ponerte estas deportivas con jeans de color negro, con vaqueros en azul fuerte, con vestidos de colores distintos, es decir, con todo lo que desees.

Por qué optar por estas zapatillas deportivas

Las zapatillas deportivas son un tipo de calzado diseñado específicamente para actividades físicas y deportivas.

Aunque tienen características casual, sneakers para la ciudad, son las mejores para proporcionar comodidad, soporte y protección durante el ejercicio.

Total amortiguación

Presentan una suela con material de amortiguación para absorber el impacto al correr o hacer ejercicio, lo que ayuda a reducir la fatiga y el riesgo de lesiones. Por esto hay que tener en cuenta esta parte de cada modelo.

Soporte

Dan soporte adicional al arco del pie y al talón para ayudar a mantener una postura adecuada y reducir la tensión en los músculos y las articulaciones. Esto hace que el pie descanse y entonces no sufran ni duelan.

Transpirabilidad

Otra de las señas de estas deportivas es que en su mayoría se confeccionan a base de materiales transpirables para mantener los pies frescos y secos durante el ejercicio, ayudando a prevenir la acumulación de sudor y la formación de ampollas.

Flexibilidad siempre

Deben ser lo suficientemente flexibles para permitir un movimiento natural del pie durante la actividad física, lo que ayuda a mejorar el rendimiento y la comodidad. Verás que tu pie está siempre mucho más cómodo.

Durabilidad

En general, estas zapatillas se confeccionan con materiales duraderos que pueden soportar el desgaste constante. Esto es porque con ellas solemos andar, correr e ir ya a todos lados porque están en total moda.

Cómo elegir este calzado

Es importante elegir zapatillas deportivas que se ajusten correctamente a tus pies y al tipo de actividad física que practiques.

No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Lo mejor es probar diferentes opciones para encontrar las que mejor se adapten a ti.

Cuál es el precio de las deportivas de Mango

Están en la web y tienen un precio de 59,99 euros, en tallas que dependen de cada color. Si escogemos las kaki, entonces hay 39 a la 44, pero en algunas estate atenta porque quedan pocas unidades.

En color beige, también las tienes de talla 39 hasta la 46. Mientas que en el combinado tienes las tallas de la 39 a la 46, así que elige las que quieras.