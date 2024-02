Sirven para día y noche: así son los bolsos más versátiles que podrás encontrar en Zara

Si eres de esas mujeres a las que no les gusta acumular accesorios sin sentido, y sólo buscas un complemento para todo el año, entonces deberías conocer los bolsos versátiles de Zara que puedes llevar tanto de día como de noche. Por supuesto, su principal ventaja es que el mismo bolso te servirá para todo y lo llevas en cantidad de ocasiones. Ahorrarás dinero y no hará falta estar pasando tus objetos personales de un bolso a otro.

Estos bolsos tienen algunas características, a saber: un tamaño intermedio, materiales resistentes y duraderos, colores neutros que combinan bien con diversas épocas y situaciones, etc. ¡Veamos sus detalles para que selecciones alguno o dos!

Los bolsos más versátiles de Zara

Bolso hombro satinado en colores negro y verde lima

Empezamos por la alternativa más barata de todas aquellas por las que puedes optar si estás buscando un bolso para toda ocasión. Comenzamos por este modelo porque es el típico bolso de hombro en tejido satinado con cierre mediante cremallera.

Sumamente simple, pero práctico como pocos. Sus medidas de Alto x Ancho x Fondo son de 10 x 22 x 8 cm. Su coste es de sólo 19,95 euros.

Y lo más interesante es que si ya tienes un bolso negro, puedes adquirirlo en ese verde lima que no dejará a nadie indiferente.

De hombro minimal solapa en color negro

Por un precio de sólo 22,95 euros, puedes hacerte con este bolso de hombro estilo minimal que posee un asa ancha. Hay que sumarle a eso el detalle de hebillas en los extremos, un interior forrado y un cierre seguro mediante imán en la solapa.

Sobrio y compacto, sus dimensiones de Alto x Ancho x Fondo son, respectivamente, de 12 x 26 x 5 cm. ¡Utilízalo siempre!

Maxi bolso canvas en color crudo: bolsos versátiles de Zara

El crudo es uno de los tonos que se impone este año en el mundo de la moda. Y es tendencia porque combina con muchos colores. Este bolso de hombro maxi en tejido tipo canvas con asa ajustable, detalles en contraste y cierre mediante cremallera es perfecto para complementar unos pantalones claros -sean blancos, marfil o crudo-.

Su precio es de 35,95 euros. Así que lo tienes más adaptado para tu bolsillo. En cuanto a las medidas, Zara informa que tiene 22 x 44 x 8,5 cm de Alto x Ancho x Fondo. Te sobrará espacio interior.

Bolso shopper plano piel en colores negro y verde

¿Estás dispuesta a gastar más? Cuentas con este bolso formato shopper en piel que cuesta 109,00 euros… Destaca por sus asas de hombro finas y su detalle de piezas metálicas colgantes. Su cierre mediante tiras no sobresale menos.

Este clásico shopper posee unas medidas de 53 x 37,2 x 2,2 cm de Alto x Ancho x Fondo. Lo tienes con cantidad de detalles y muy bien trabajado, siendo una pieza top y de alta calidad que ahora tienes directamente en la web de Zara.

Tipo saca piel en color marrón: bolsos versátiles de Zara

También está este complemento en formato de saca en piel con rayas. Viene con un ala de hombro con hebilla y piezas metálicas y, aunque cuesta 129,00 euros, es uno de esos complementos que compras una vez cada muchos años. Lúcelo en invierno o por las noches.

Tienes la prenda perfecta para este final de temporada e inicio de la próxima, porque seguro que durante primavera lo vas a lucir mucho más ¡Te lo mereces!

Para tu información, y si te preguntas por las dimensiones de este bolso en dos tonos marrones, sepas que son de 35,3 x 31 x 20,8 cm, de Alto x Ancho x Fondo.

¡Date prisa! Zara advierte que quedan pocas unidades de este accesorio, así que si tardas entonces podrías quedarte sin stock.

Lo que debes saber sobre los envíos y devoluciones de Zara

Los envíos a las tiendas de Zara son totalmente gratuitos, y los pedidos estarán listos para ser recogidos en 2 o 3 días laborables. Mientras tanto, los envíos a domicilio y otras modalidades tienen un coste, a menos que hagas una compra por más de 29,99 euros.

Respecto a las devoluciones, tienes 30 días desde la fecha de envío para devolver tu compra en Zara.com. Tanto en las tiendas como en los puntos de entrega las devoluciones son gratis. Las recogidas en domicilio cuestan 1,95 euros, que serán descontados directamente del medio de pago con el que hayas realizado la compra.

No olvides que el reembolso del importe puede entonces tardar unos días. Si no puedes o no quieres esperar tanto, y deseas un reembolso inmediato, dirígete a la tienda de Zara más cercana.

Como ves, será por complementos, pues en la tienda hay estos y mucho más. Con la versatilidad que necesitas para llevarlo contigo tanto de noche como de día.

Si no sabes cuál elegir, igual te quedas dos porque están bien de precio y son de Zara, donde la calidad está siempre garantizada.