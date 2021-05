El secreto de Amelia Bono y Victoria Beckham para lucir piernas infinitas

Las piernas de Amelia Bono despiertan pasiones en Instagram, en sus últimos looks parecen infinitas. El secreto no es otro que el estilo de pantalones que lleva la influencer, unas prendas de Zara que consiguen ese efecto óptico que estamos deseando. Con zapatillas deportivas con plataforma, unos buenos taconazos o unas botas o botines que le pondrán fin a estos días de primavera, Amelia Bono nos descubre sus secretos. No importa lo que midas, sino cómo te vistes para potenciar una parte tan importante del cuerpo como las piernas. Estos pantalones son la solución a la hora de vestirte para triunfar.

Amelia Bono nos enseña su secreto para lucir piernas infinitas

View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono)

Victoria Beckham y Amelia Bono comparten un secreto de belleza que podemos poner en práctica con algunas prendas de nuestro armario o hacernos con ellas. Zara tiene los pantalones por las que estas dos expertas en moda acaban siendo las mejores en lo suyo, son las más estilosas por estos motivos.

Los pantalones rectos estilizan mucho. El tipo de pantalón que queda recto o ancho en la parte interior proporciona un efecto óptico que no podemos pasar por alto. En especial si tenemos las caderas anchas o si queremos lucir unas piernas más largas, con este truco y unos tacones o zapatos de plataforma conseguiremos ese efecto óptico.

La cintura alta, siempre queda mejor. Además de estilizar un poco esta parte del cuerpo tan importante, conseguiremos alargar las piernas. Ganaremos unos centímetros de pantalón y fijaremos la mirada durante más tiempo por unas piernas que parecerán infinitas, gracias a esta cintura de lo más favorecedora. Apunta el truco del tiro alto, es la mejor manera de alargar la figura al instante y darle un aspecto mucho más equilibrado.

Los cortes en los lados del pantalón son los que conseguirán dar a la pierna el acabado perfecto. Una manera de dar altura que usa la mismísima Victoria Beckham, la ex spice girl y diseñadora ha incorporado este efecto en sus diseños. Para conseguirlo no es necesario gastarse cientos de euros en unos pantalones, Zara tiene la versión que lleva Amelia Bono por mucho menos.

25,95 euros es lo que cuestan los pantalones que lleva Amelia Bono en su último look. Los comentarios no se han hecho esperar, las piernas infinitas destacan y se han convertido en todo un éxito de ventas. Para copiar su estilo, nada mejor que hacerse con este básico de Zara para la primavera verano.