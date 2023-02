Frente a la idea romantizada de San Valentín que se ha mantenido durante muchos años, este día se ha convertido ya en una festividad para celebrar el amor, el que sea. A partir de ahora, cada 14 de febrero estará marcado en el calendario no solo para las parejas que quieran hacer, un día más, alarde de su amor, sino también para celebrar por todo lo alto el amor propio y el autocuidado. Y Paula Echevarría lo sabe.

La intérprete de Velvet ha confiado en Two Poles, firma beauty que ha creado una rutina completa para regalar o autorregalarte en este día tan especial. Son tres los productos que han lanzado, uniendo así lo mejor de la naturaleza con la eficacia empírica de la ciencia. Y es que, si aún no tenías plan para este San Valentín, sigue los consejos de Paula Echevarría y dedícate este día para mimar tu piel, el regalo perfecto para no dejar de enamorar(te).

En primer lugar está el Cleansing Cream, el aliado perfecto para preparar la piel antes de continuar con el resto de tu rutina. Se trata de un limpiador respetuoso compuesto por Gluconolactona, manteca de karité, ácido hialurónico, aceite de Argán y Moringa, con una triple acción que, además de limpiar, desmaquilla al mismo tiempo que cuida la función barrera de la piel. Está disponible en la web por un precio de 29€ y te enamorará porque, además de eliminar el maquillaje, el protector solar y otras impurezas, prepara la piel y la exfolia de forma suave para continuar con el siguiente paso.

Después pasamos al Morning Glow, un sérum que actúa como despigmentante, antioxidante y antiinflamatorio. Es ideal para la rutina de mañana, pues está formulado con un 10% de vitamina C, Niacoinamida, Pycnogenol y Péptidos, ingredientes que conseguirán devolver la luz a tu rostro. Ya calificado como «la joya de la corona de Two Poles», este sérum ha estado hasta en tres ocasiones agotado. ¿A qué esperas para autorregalártelo? En la web está disponible por 45€ y te contamos cómo usarlo. Se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche, aunque desde Two Poles recomiendan usarlo de forma matutina y justo después de la limpieza y el contorno de ojos y, a continuación, aplicar siempre protector solar.

Y por último, pero no menos importante, el Cloud Moisturizer. Después de limpiar en profundidad el rostro y aplicar el sérum, toca hidratar el rostro con una crema de lo más potente. Este, en concreto, se trata de un producto con textura nube que proporciona una intensa hidratación sin brillos gracias a su formulación con Ácido Hialurónico, lo que la hace perfecta tanto para pieles mixtas como grasas.

Además, gracias a su Niacinamida, tu piel sentirá un efecto calmante y antioxidante como nunca antes lo habías notado y, las Ceramidas ayudará a la piel a reforzar su función barrera. Está disponible en la web por 36€ y se debe utilizar justo después de la limpieza y el contorno de ojos o, por el contrario, después del sérum. Además, es ideal como pre-tratamiento para usar antes del maquillaje, pues deja la piel jugosa, hidratada y tiene un efecto pre-base.