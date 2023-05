Se las pondría Tamara Falcó: las sandalias ‘low cost’ de Marypaz que necesitas en tu vida

Tamara Falcó no dudaría en ponerse las sandalias de Marypaz que ya son tendencia, dignas de una royal y a precio de low cost, no pueden ser más bonitas. La era de las sandalias planas ha empezado. Volvemos a llevar un tipo de complemento que nos permite movernos con especial comodidad. En un verano que se presenta extremadamente caluroso, nada mejor que conseguir un tipo de complemento que nos combina con todo. Con las sandalias de Marypaz que se pondría Tamara Falcó no podemos fallar.

Las sandalias de Marypaz que se pondría Tamara Falcó

La mismísima Marquesa de Griñón no dudaría en ponerse unas sandalias planas que se están convirtiendo en toda una obsesión para las amantes de la moda. Marypaz ha conseguido hacerse un hueco en el armario de toda royal con unas sandalias de esas que impresionan por sus detalles, calidad y precio.

El equilibrio perfecto entre estilo y precio está en Marypaz. La low cost por excelencia no ha dudado en hacernos sentir como auténticas reinas gracias a unas sandalias con un detalle que las convierte en únicas. Podrían ser de Hermès o de Gucci, pero tienen el sello de una marca española que triunfa.

Son unas sandalias planas hechas con el máximo cuidado posible. Nada más verlas en directo comprobamos que parecen un zapato de lujo, no le falta ningún detalle a un tipo de calzado con el que nos sentiremos especialmente cómodas. Dignas de Tamara Falcó están hechas para triunfar esta temporada.

El detalle dorado las hacer mucho más lujosas. El glamour de las piezas metálicas que incluyen Gucci o Chanel en sus creaciones, lo vemos en estas sandalias planas que son una auténtica pasada. Este pequeño elemento ante unas sandalias planas con punta cuadrada es lo que marca la diferencia.

Están disponibles en varios colores. Podemos comprar no una sola de estas sandalias, sino varias, en colores para combinarlas mejor con todo nuestro armario. Son tan baratas y bonitas que será imposible no hacernos con ellas. En esta ocasión Marypaz se ha superado con este calzado realmente espectacular.

Elige uno o varios colores de estas sandalias planas con detalle metálico que imitan la piel más suave. Hechas de napa tienen un precio de menos de 30 euros, no se les puede pedir nada más a estas increíbles sandalias.