El pelo largo conquista a las mujeres de más de 50: así lo llevan con estilo

El estilo, la elegancia y la forma de llevar el cabello no están reñidos con la edad. De manera que hay muchas mujeres de más de 50 años con el pelo largo, pues no es obligatorio tener que cortarlo a cierta edad. Lo hemos visto con Demi Moore, con su larga melena oscura, o bien la plateada de Helen Mirren.

Es verdad que hay que llevar la melena bien cuidada, pero tal estilo hace que una rejuvenezca y no pasen los años. Además, ahora hay muchos cortes de pelo diferentes, más largos, menos, medias melenas, con flequillo o bien con esos tonos degradados que sientan perfectamente a cualquier edad.

Con estilo: el pelo largo conquista a las mujeres de más de 50

Penélope Cruz y su eterna media melena

La hemos visto en los Óscar 2025. David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, aclara que Penélope Cruz lució espectacular como acostumbra, con un look muy parecido al de Marion Cotillard cuando ganó su Oscar por La Vie en Rose, con melena larga y lisa, ligeramente ondulada, cayendo por su lado izquierdo.

Penélope Cruz. (Foto: Gtres)

Estilo vampiresa: pelo largo

Tanto en las galas como en fiestas, el estilista recuerda que muchas actrices de cierta edad llevan el pelo largo con algunas ondas y muy estilo vampiresa, recordando mucho a la mítica actriz Veronica Lake.

El poder de las melenas XL: Demi Moore

Los profesionales recuerdan que las melenas XL han sido también protagonistas, un look que admite además de todo, desde ondas naturales a raya en medio o simplemente super lisas, como el caso de Demi Moore y su cabellera, que sin duda siempre deslumbra y acaba siendo la más atractiva, con 62 años.

Un estilo que también abraza Daryl Hannah, que continúa con el mismo cabello larguísimo que siempre le hemos conocido de siempre.

Nicole Kidman siempre con pelo largo

Aunque ya no luce los rizos que conocimos al inicio de su faceta como actriz, Nicole Kidman también sabe llevar la melena larga. Y la luce bien en películas, desfiles, fiestas y más.

Nicole Kidman en un photocall / Gtres

Sensuales a los 40, 50 y más

Según Carlos Valiente de Salones Carlos Valiente desde Alzira (Valencia), la forma en que las mujeres se ven a sí mismas ha cambiado sustancialmente. Ya no envejecemos como lo hacían nuestras madres y abuelas, en parte por la ayuda de cuidados estéticos que han avanzado según las demandas de la sociedad, es decir, gracias al empuje de personas que quieren verse bien, ya que detrás hay una actitud que celebra la vida y expande su plenitud más allá de la juventud.

«El pelo está relacionado con la sensualidad y hasta hace poco era impensable ver a una mujer de cuarenta, cincuenta o sesenta años con el pelo largo. Y lo era porque asociábamos las melenas largas a mujeres jóvenes en plena efervescencia de su sexualidad. Todo esto ha cambiado y los cambios de valores siempre se reflejan en cómo nos peinamos», explica el estilista.

Las modelos también: de Cindy Crawford a Elle McPherson

«Las cosas ya no son como antes, mujeres que lideraban su carrera hace años, siguen reivindicando el espacio público que conquistaron. Cindy Crawford, Elle McPherson,… siguen luciendo el pelo largo, y algunas de forma aún más acentuada, no han abandonado uno de sus distintivos más característicos, seguramente porque siguen sintiéndose guapas pese al paso del tiempo. Esto lo que demuestra es que la juventud no tiene que ver con la edad, sino que es una actitud», asegura Gonzalo Zarauza, peluquero y asesor de imagen de San Sebastián.

Elle McPherson en Madrid / Gtres

Según cada personalidad

Está claro que los largos podrán variar y adaptarse a la personalidad de cada una, pero es más que una tendencia, es una reivindicación que exalta la madurez, la hace bella y aunque pueda parecer trivial, denota un posicionamiento que va a hacer que se mantenga en el tiempo.

Así lo cree Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga: «En nuestro país nos encanta el pelo largo, y aunque todavía persiste la costumbre de cortarse la melena con los años, las melenas XXL han venido para quedarse».

Cómo cuidar las melenas largas

Ukhair Shampoo

Mejora la salud del cuero cabelludo y crea un entorno idóneo para el crecimiento del cabello, al tiempo que lo nutre y fortalece.

Es único porque… estimula el cuero cabelludo y favorece el crecimiento del pelo nutriéndolo y fortaleciéndolo desde la raíz. Además, es apto para veganos y para todo tipo de cabello.

Hair Force Serum

Inspirada en el mítico tratamiento para el crecimiento de las pestañas de Talika, hace 75 años, es una loción ultrafina, no grasa ni pegajosa, que envuelve ligeramente la raíz del cabello para que éste parezca más grueso.

Reduce las microinflamaciones locales, frena la caída del cabello y activa la renovación capilar. Mejora la calidad del bulbo piloso para fortalecer la raíz del cabello y frenar su caída. Efecto antiedad.

Rejuvenate, de Kevin.Murphy

El cabello dañado puede ser una fuente de preocupación. Ya sea por el calor constante de herramientas de peinado, por los tratamientos químicos o simplemente factores ambientales, como el frío o el viento, mantener un cabello saludable puede llegar a ser todo un desafío. Afortunadamente, con la gama Rejuvenate, la recuperación del cabello dañado ahora es ya una realidad. Y su rutina, mucha más sencilla de lo que imaginas.