Paula Echevarría cuida sus pies con estas zapatillas deportivas de Massimo Dutti

Una premamá como Paula Echevarría sabe lo importante que es cuidar sus pies. No todo vale en la recta final del embarazo. Los pies se hinchan mucho, de igual forma que si pasamos 8 horas de pie o caminamos por la ciudad con un calzado inadecuado. Massimo Dutti sorprende con una colección de zapatillas deportivas que han enamorado a la influencer. Paula Echevarría luce las zapatillas deportivas de Massimo Dutti más cómodas que existen, es la base de sus looks para encarar estos últimos pasos hasta la llegada de su pequeño Miguel.

Las zapatillas deportivas de Massimo Dutti con las que paula Echevarría cuida sus pies

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Los pies es una de las partes más importantes del cuerpo. En demasiadas ocasiones no le damos el protagonismo que se merecen. Invertir en calzado es hacerlo en salud y más en estos tiempos que corren. Caminamos más, pasamos muchas horas en la misma posición y eso los pies lo notan. Llegar a casa con dolor de pies o no encontrar los zapatos que, en la misma situación que Paula, en pleno embarazo nos sienten bien es una realidad. Si estamos encarando la recta final de un embarazo o pensando en ser mamá, tener en el armario unas buenas zapatillas es uno básico. No solo para cuando los pies ganen volumen, también para correr detrás de un bebé que da sus primeros pasos o ganar velocidad para hacer las tareas del día a día. Massimo Dutti tiene unas zapatillas deportivas muy cómodas y de buena calidad, una inversión que es necesaria o un regalo para la lista de deseos este San Valentín.

Están hechas en piel. Este primer punto es uno de los que debemos tener en cuenta. La mayoría de las zapatillas que vemos en las tiendas, están hechas con lona o materiales que nada tienen que ver con uno noble. La piel se adapta al pie, es un elemento natural que, además, tiene una alta durabilidad. Estas zapatillas siempre serán bonitas y en cada paso notaremos como la piel se adapta a los pies. Una auténtica experiencia que no debemos dejar escapar.

Tienen una suela alta. El hecho de tener una suela alta es un plus, además de para ganar unos centímetros de más, para conseguir una mayor estabilidad. Estas suelas son casi como el 4×4 de las zapatillas, permiten caminar por una gran variedad de terrenos. Una suela fina, puede filtrar peor el agua o perder estabilidad ante alguna piedrecilla, tiene también, menos adherencia al terreno. Siempre que tengas dudas sobre una zapatilla, si la intención es caminar mucho y hacerlo por distintos terrenos, opta por una suela alta.

Están disponibles en dos colores. En gris o en kaki, son dos colores muy actuales que permiten que las adaptemos a cualquier look. Si quieres apostar por un elemento más clásico, el gris, pero si por el contrario, eres amante de los colores más nuevos, el kaki puede ser la solución. En ambos casos el diseño es muy similar.

Tipo calcetín y con la lengüeta son muy fáciles de poner. Uno de los elementos que toda embrazada o persona de movilidad reducida debe tener en cuenta es la odisea de ponerse los zapatos en la recta final del embarazo. Busca siempre unos zapatos como estos que sean fáciles de poner. El pie entrará directamente y no tendremos que agacharnos mucho, el gesto de ponerse los zapatos será más sencillo. Sin estar embarazada, ganaremos velocidad al ponernos las zapatillas.

Tienen un precio de 79,95 euros. El precio es adecuado si tenemos en cuenta que se trata de unos zapatos que son cadi indestructibles. Nos durarán varias temporadas y tenemos la seguridad de que estamos ante un zapato de calidad extremadamente cómodo. Una inversión necesaria, las podemos llevar con casi todo tipo de prendas, vestidos incluidos o faldas. Será un pequeño placer recorrer la ciudad con ellas o el mundo entero. Unas zapatillas deportivas hoy en día son la mejor inversión que podemos hacer para cuidar nuestros pies y asegurarnos unos días repletos de acción.

Si tienes la suerte de encontrar en tu número las zapatillas deportivas acolchadas de rebajas, valen poco más de 50 euros y son uno de esos zapatos que enamora a simple vista. En la web solo quedan algunas tallas, pero en algunas tiendas quizás las tengan. A diferencia del modelo que lleva Paula Echevarría, en este caso se trata de unas zapatillas con un diseño muy actual. Los acolchados se llevan en casi todo tipo de prendas y son sinónimo de lujo y elegancia. El color es muy acertado para la primavera y al igual que las anteriores están hechas en piel.

Paula Echevarría ha descubierto en las zapatillas deportivas de Massimo Dutti a sus mejores aliadas en esta recta final en la que los pies son protagonistas de alguna de las molestias que recordará siempre. Gracias a ella tenemos un nuevo objeto de deseo, unas zapatillas perfectas para la primavera que son de las más cómodas y bonitas que existen.