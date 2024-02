Parece de lujo pero es de Primark: fichamos la blazer más clásica y sofisticada para ir a la oficina

La blazer es una de esas prendas que no puede faltar en ningún armario femenino, y menos en esta temporada primavera/verano. Muchas de las mejores marcas de moda tienen sus propias propuestas al respecto, pero pocas tan interesantes como esta americana de doble botonadura con botones metálicos, la blazer más clásica, de Primark, cuyas características vamos a conocer a fondo.

Como la firma indica, se trata de «una americana al más puro estilo de la sastrería tradicional». Un clásico de todos los tiempos reversionado para las próximas estaciones, que es ideal para las mujeres profesionales o que gustan de los estilos más formales.

Si tu idea es dar una imagen seria, con esta blazer vas a transmitir una enorme confianza en ti misma. Es perfecta para los negocios, es decir, para reuniones y llevar a diario en la oficina.

La blazer más clásica de Primark

Dos tonos que son tendencia

Tanto el color crudo como el azul marino son dos de los que esperamos que se impongan a lo largo de este año que empieza. Si estás empezando a configurar una colección de blazers para tus reuniones de trabajo o el ámbito laboral, estas tonalidades lograrán lucirse sin problemas. Comienza siempre por los colores típicos, y cuando los domines apuesta por otros menos comunes.

En cuanto a la talla, deberás seleccionar cuidadosamente la que mejor se ajuste a tu silueta. Son varias, y van de la 34 a la 48. Suponiendo que tengas dudas en tal sentido, lo recomendable es que le eches un vistazo a la guía de tallas de la web de Primark. Luego, si sigues confundida, ponte en contacto con el fabricante. Pídeles que te señalen cuál sería la talla correcta para tus medidas.

Una prenda sumamente versátil

Práctica y fácil de adaptar a diversas situaciones, ésta es la principal virtud de las blazers de manga larga completa con botones. Tenemos aquí una compuesta con 79% poliéster, 17% viscosa y 4% elastano, lo que la hace una prenda muy suave y cómoda.

Amarás llevarla durante todo el día y no estarás ansiosa por llegar a casa para quitártela, como otras vestimentas formales. Te la dejarás puesta todo el día gracias a su amplia y total comodidad.

Seguridad contra incendios

Primark advierte que deberíamos ser cuidadosos con este atuendo, ya que por sus textiles podrían incendiarse muy rápidamente. Procura mantenerlo alejado del fuego, tanto si asistes a una comida con brasas como a la hora dejarlo colgado en alguna habitación.

Sobre el resto de cuidados, explican que podemos lavarlo a máquina a una temperatura máxima de 40° C. Eso sí, debes evitar algunos productos y aparatos de limpieza. Sobre todo la lejía y la secadora. Ambos podrían entonces estropear tu blazer en segundos.

Si tienes que plancharla, no te preocupes. Puedes hacerlo pero no superes los 40° C en ningún caso, o lo lamentarás.

¿Cuánto cuesta la blazer más clásica de Primark?

Esta americana de doble botonadura con botones metálicos es una prenda sobria, con máxima elegancia y sofisticación, su precio no está nada mal. Son únicamente 34 euros, mucho menos que otras americanas que no tienen materiales superiores ni tampoco te proporcionarán una sensación de mayor calidad.

Por otro lado, revisa el catálogo de Primark ya que hay una completa colección de americanas y blazers desde sólo unos 20 euros. Probablemente encuentres varias alternativas por las cuales optar, y con seguridad serán de las más baratas que puedas hallar.

Sin ir más lejos, hay muchas americanas de botonadura simple que suelen ser las utilizadas durante la temporada más cálida. Igualmente, no hay ningún impedimento para usar la americana de botonadura doble durante todo el año; incluso en verano.

¿Puedo devolver un artículo si no estoy satisfecha?

Sí, ¡claro que puedes! Puedes cambiar o devolver cualquier artículo en un plazo máximo de 28 días después de la compra, siempre que el producto esté en perfectas condiciones y que presentes el tiquet de compra original. Si algo no te queda del todo claro, deberías consultar sus Condiciones de devolución para saber la totalidad de requisitos al momento de la devolución.

Recuerda que Primark no ofrece servicio de envío o entrega a domicilio de sus productos, por lo que tendrás que retirar los pedidos realizados en la tienda que hayas marcado para ir a recogerlos. Ellos te avisarán cuando estén listos para que vayas a buscarlos.

Por lo general, suelen tardar sólo un par de días. Pero esto puede depender de la disponibilidad de cada artículo.

Lo ideal es que busques estos artículos en tu tienda física más próxima y de paso seguro que ves unos pantalones ideales para esta chaqueta. Pueden ser igual del mismo color en blanco o bien en negro porque van bien con todo. Elige también entre sus otras secciones como son belleza, papelería o bien artículos para casa.

Tienes cantidad de razones para poder tener esta blazer tan sofisticada y gastar menos por ello.