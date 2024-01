Parece de lujo pero es ‘low cost’: el bolso de Parfois por el que todo el mundo te va a preguntar

Los bolsos de hombro y las bandoleras son dos de esos accesorios que no pueden faltar en tu armario. Especialmente en este otoño/invierno, el bolso de Parfois es el que destacamos y está en dos colores distintos.

Siempre que tengas un presupuesto algo más bajo, este bolso de hombro acolchado convertible a bandolera de Parfois en El Corte Inglés resultará una muy buena alternativa por la cual optar ya que puede cumplir las funciones de ambos. Así ahorrarás mucho dinero sin tener que resignarte a tener sólo el bolso o sólo la bandolera. ¿Cuáles son las características de este accesorio? ¿Hay descuentos?

Un complemento 2 en 1: el bolso de Parfois

Este accesorio de hombro acolchado convertible a bandolera con cierre de imán en liso de Parfois es un auténtico comodín. Absolutamente versátil, se adaptará a todo tipo de situaciones por lo que es ideal para vacaciones y planes improvisados.

Al poder transformarlo de bolso en bandolera o viceversa en pocos segundos, multiplicarás tus looks con una inversión mínima. Perfecto si lo que quieres es hacer un regalo útil a alguien que aprecias o a ti misma, destaca por su aspecto elegante y compartimentos.

Sus medidas son de 11 x 23 x 30 centímetros, de ancho x alto x largo, y posee subdivisiones internas para organizar tus objetos. Mejor separar el móvil de las llaves o de los cosméticos, para evitar un accidente en el que el teléfono acabe sucio o rayado.

Colores disponibles

A la hora de la compra, debes seleccionar un tono para este bolso de Parfois. Puedes elegir entre el verde y el camel, dos colores que alegrarán este invierno y lucirán en cualquier outfit con abrigos y botas con tonos iguales. Escoge uno según la ropa que tengas.

Más allá de los colores, por sus dimensiones éste es un accesorio que asimismo podrás llevar en las estaciones más cálidas. Creemos que sobresaldrá en salidas nocturnas, por su tamaño compacto y al tener la ventaja de convertirlo en bandolera.

Composición y cuidados en el bolso de Parfois

El material principal del que está compuesto este complemento es el poliuretano, una tela muy común en la industria textil. Largamente probada, con buenos resultados, es muy fácil de cuidar y mantener en buen estado para que dure más tiempo.

De por sí éste es un material resistente, que se mantendrá en condiciones si te encargas de la eliminación del polvo acumulado. Solamente debes limpiarlo con una esponja o trapo húmedo, o bien suplementar con un limpiador que no sea irritante ni corrosivo.

Eso sí, sé precavido con las manchas. Si notas que se ha derramado algo encima del bolso, pasa la esponja o trapo húmedo al momento.

¡Tus objetos de valor, seguros!

Como el cierre de este bolso es de imán, impide que tus elementos personales puedan caerse o ser sustraídos por extraños. Únicamente debes cerrarlo acercando las partes imantadas y luego dedicarte a disfrutar de la velada con pareja o amigas.

Bolso de Parfois: lo compras con descuento

El coste original de este bolso 2 en 1 era de 29,99 euros, pero si te das prisa puede ser tuyo por sólo 19,99 euros. Recuerda que, aunque las rebajas de Parfois en El Corte Inglés seguirán hasta el 29 de febrero, las existencias pueden agotarse, pues esto suele suceder en algunos objetos que realmente son más baratos.

Date prisa para comprar este bolso y de tener este descuento del 33%, y hazte con uno de esos accesorios comodín si vas a salir de casa varios días.

Política de envío de Parfois

Más allá de la oferta, las recogidas en tiendas son totalmente gratis por lo que no tendrás que pagar adicionales en esa modalidad. Mientras tanto, si prefieres que te lleven tu próximo complemento favorito a domicilio, deberás abonar un adicional de 5,90 euros.

Política de devoluciones para este bolso y más prendas

Tienes 30 días desde la entrega, con la mercancía sin utilizar, para regresar el producto y pedir la devolución de tu dinero. Normalmente, el importe se reembolsará al mismo medio de pago que has usado para la compra en unos pocos días.

Revisa el coste de las devoluciones, ya que dependen de si son parciales o totales y de tu ubicación geográfica.

Este bolso es la muestra de que, incluso con un presupuesto ajustado, puedes vestir bien y lograr que tus accesorios sobresalgan. Conseguirás elogios de conocidos y desconocidos, que jamás podrán imaginar que el mismo complemento ofrece tantas soluciones.

Sepas que hay cantidad de bolsos y otras prendas con rebaja que todavía puedes conseguir. Los hay de diversos estilos y colores, especialmente con diferente material que te aporta siempre ese look distinto para diario o bien cuando se trata de ir a una fiesta.

Este bolso se combina con vaqueros o bien con vestidos en color negro para que el tono de cada accesorio se vea mucho más.