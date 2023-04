No existen otras igual: todo el mundo habla de las llamativas zapatillas de Desigual

Con mucho color. Así son las llamativas zapatillas de Desigual que aportan alegría a tu vida. como ya nos tiene acostumbrados, esta marca destaca por ofrecer siempre notas vivas de diversos tonos.

En este caso, destacamos estas deportivas, que podrás llevar con todas las prendas que quieras. te contamos todo sobre ellas.

Las llamativas zapatillas de Desigual

Son las zapatillas de caña baja, plataforma y patch de tejido tipo acuarela de diferentes colores. destaca por su cierra de cordones a contraste en blanco, el interior del mismo color, plantilla muy cómoda y fibra sostenible: Goma reciclada.

Un complemento sostenible

Además es una zapatilla sostenible que contribuye en no dañar el medio ambiente. Su composición en exterior es de 100% poliéster, con una composición interior de 50% poliester, 47% algodon, 2% viscosa, 1% lyocell, mientras que el material de la suela del calzado es de 100% en goma.

Está fabricado con fibras recicladas, en un proceso que consume menos agua y energía teniendo menor impacto en el medio ambiente.

Mientras que, para cuidar la prenda, debes tener en cuenta que no se debe lavar, no usar lejía, no planchar, no lavar en seco, y no secar en la secadora.

Con variedad de prendas

La suerte de contar con unas deportivas que presentan tantos colores distintos: verde, lila, amarillo, naranja, rosa… es que puedes llevar tanto con tops en estos mismos colores, como en un total black y siempre quedas estupendamente.

Está claro que son para ti si quieres dejarte ver, si no quieres pasar desapercibido y además lo combinas con aquellas otras prendas que están en la web de Desigual.

Son perfectas para esta época del año, primavera y verano para dar más color a la vida. así te las llevas a las terrazas, para pasear en un día de sol o bien en el trabajo siendo la más optimista de la oficina. mientas que las puedes reservar para fiestas.

Qué valen estas zapatillas

Las sneakers plataforma patch acuarela están en la web de Desigual y su precio es de 99,95 euros y las tallas que puedes comprar son de la 37 a la 41. Así que ya puedes escoger la talla y comprar porque es posible que no duren mucho gracias a su diseño bien distinto a lo visto hasta el momento.

En la web puedes ver la guía de tallas por si vas algo perdido, también saber si estas deportivas están en la tienda física.