No busques más: Stradivarius tiene tu abrigo favorito esta temporada a un precio de risa

¡Qué viene el frío! Y por esto debemos comprar ya los mejores modelos para esta temporada y así desafiar al viendo o la lluvia, y especialmente a la bajada de las temperaturas. Stradivarius tiene tu abrigo favorito esta temporada a un precio de risa. Lo tienes, además, en diferentes colores.

Abrigos, cazadoras y anoraks… van a ser las prendas preferidas que nos vamos a poner de ahora en adelante. Pero ves con estilo y gracias a los mejores modelos de la temporada.

Stradivarius tiene tu abrigo favorito para esta temporada

El indicado para decir adiós al frío porque así tú vas a ir la mar de calentita. Estamos hablando de la cazadora acolchada de cuello alto, estilo chimenea. Viene con todo tipo de detalles, es decir, con cierre con cremallera metálica y solapa con botones a presión. Mientras que los bolsillos laterales son con forro polar. Se ajusta con cordón.

Esta cazadora anorak está realizada en 100% poliéster en exterior, mientras que el forro también es del mismo material. Desde la web de Stradivarius aconsejan no usar lejía, no planchar, y limpiar la prenda en seco tampoco usar secadora.

El modelo, que hará que estés más calentita durante el invierno, está a un precio de 29,99 euros, y lo tienes en color beige medio, crudo, negro y fucsia. Las tallas disponibles, por el momento son de la XS a la L. No te lo pierdas y compra directamente en la web porque va a ser mucho más fácil y directo.

Y date prisa porque este tipo de prendas de temporada y a buen precio suelen volar y luego no está tu talla, así que no digas que no te hemos avisado.

El anorak permite muchas combinaciones. Pues te lo puedes poner con un jersey cuando apriete el frío, con una camisa debajo, con tus jeans preferidos, pero también con blusa y leggings. No te dejes tus deportivas en blanco y negro, o bien las botas de caña alta en el caso de que la prefieras con falda o bien con vestido.

Lo que es seguro es que queda estupendamente bien y ahora lo puedes elegir en diversos colores que combinan con todo aquello que quieras. Está en el catálogo de productos nuevos de Stradivarius, así que te llevas una prenda de este año pero que te sirve para muchas otras temporadas.