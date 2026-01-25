Ni yo me lo creo: la tendencia que llevan todas las pijas y hace que quieras rebuscar en el joyero de tu abuela

Los complementos acaban siendo igual o más importantes que la ropa que llevamos. Crean un outfit distinto para cada ocasión y son piezas estrellas para elevar nuestro look allá donde vayamos. Los broches se posicionan como la tendencia que llevan todas las pijas. Si rebuscas en el joyero o armario de tu madre o abuela los verás, y los puedes coger prestados para ser la más bien vestida.

Las investigaciones del Victoria and Albert Museum subrayan el valor cultural e histórico del broche como objeto que transmite estatus, gusto y narrativa personal. De ahí que las marcas cada vez aporten mayor cantidad de este tipo de complementos. Desde Mango pasando por Parfois si vas a tu tienda favorita encontrarás algunos de ellos y tienes acceso a ello en variedad de materiales, gustos y colores. Algunas de las propuestas más populares siguen la línea floral, un recurso que aporta elegancia y un punto orgánico a cualquier look. Dentro de esta tendencia, destacan dos opciones especialmente interesantes para quienes buscan una pieza asequible, versátil y con aire contemporáneo.

La tendencia que llevan todas las pijas: los broches

El interés renovado por los broches tiene que ver con una necesidad creciente de dotar de identidad a la manera de vestir. En un contexto donde muchas prendas son similares entre sí, los complementos permiten destacar sin complicar el vestuario.

Boche de Mango

Es de esferas metálicas. Destaca por el diseño metálico. Diseño de bolas. Cierre de rosca. Colección Selection. En general hablamos de una selección de prendas refinadas, confeccionadas con tejidos de calidad para construir un armario femenino y contemporáneo. Está elaborado en 90% latón, 10% acero inoxidable.

Es realmente original y sienta perfectamente en todo tipo de chaquetas. Si vas con vestido también, y hasta con blusas para mostrarte la más elegante.

Broche crochet

La firma catalana también cuenta cn broches de otros estilos. Bien diferente a la esfera de color dorado, en este caso tenemos un diseño de maxi flor. Cierre de gancho. Tejido de crochet.

Una colección diseñada junto a la marca turca Siedrés, donde las prendas de punto y los vestidos fluidos o de red son las piezas esenciales de una colaboración teñida de colores y estampados de espíritu Y2K.

Pack de broches de Zara

Zara también nos deja destacados broches, esa tendencia que tendencia que llevan todas las pijas y no puedes dejar pasar por alto. en vez de uno, en este caso tienes un pack de 3 broches metálicos de flor de abeja.

Además ahora están en rebajas, la mejor ocasión para tener este accesorio que causa furor. Si antes costaba 17,95 euros, en este momento los tienes por 7,18 euros, gracias al super descuento del 60%.

Aguja de flor

Zara tiene más broches para que puedas sentirte como una auténtica fashion girl. Crea una atmósfera elegante única y los llevas en cantidad de ocasiones. en concreto, se trata del broche tipo aguja en forma de flor en relieve con aplicación de brillos a contraste.

También en rebajas, está el broche de aguja flor de brillos. Su precio inicial: 17,95 euros y se queda en este momento en 7,18 euros.

A destacar sus materiales:

Exterior

60% zinc

30% latón

10% vidrio

Que contiene al menos:

Exterior

60% zinc reciclado certificado RCS

30% latón reciclado certificado RCS

Zinc reciclado certificado RCS

El zinc reciclado se fabrica a partir de residuos de zinc recuperado. Está certificado conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Latón reciclado certificado RCS

Este material se fabrica a partir de residuos de latón recuperados de otros productos o generados durante otros procesos de producción. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la extracción de materias primas. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Broche Flor de Parfois: delicadeza y múltiples opciones

Por su parte, Parfois propone un Broche Flor por 5,99 euros, también en dorado, pero con un diseño más ligero y adaptable. Dentro de su colección, la firma trabaja broches en distintos motivos —flores, corazones, libélulas, hojas, serpientes o diseños abstractos— con acabados brillantes, mates o con efecto envejecido. Esto permite elegir un estilo que es la tendencia que llevan todas las pijas y se adapte tanto a un look clásico como a uno más atrevido.