Ni leopardo ni cebra: la tendencia ahora es este estampado y lo vas a llevar así

La tendencia ahora es un estampado animal que nada tiene que ver con los convencionales, las expertas en moda se despiden del leopardo y de la cebra. El animal print siempre triunfa, es un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

La moda va evolucionando y lo hace de tal forma que nos hace descubrir lo mejor de un giro radical que puede afectar de lleno a nuestro armario. Podremos empezar a pensar en algunas peculiaridades que van llegando a nuestro día a día, de una forma que tocará empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio radical que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de apostar por un estampado que vas a tener en tu casa y descubrir en estos días.

Ni cebra ni leopardo

El leopardo es un clásico que nunca falla, vamos a descubrir lo mejor de un tipo de estampado que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De una declaración de intenciones en el mundo de la moda que nos hará descubrir lo mejor de este tipo de detalle que cambia para siempre este tipo de pieza.

La cebra es otro de los clásicos que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede llegar sin avisar.

Este tipo de animal print que está de moda, cambiará por completo la visión que tenemos de un estampado que ha hecho historia. Es toda una declaración de intenciones que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En especial, en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma totalmente increíble.

No nos movemos de esta gama de colores que se van alterando los unos con los otros y lo hacen de tal forma que conseguiremos apostar claramente por una serie de cambios que serán esenciales. Es momento de apostar por un estampado que nos recordará a nuestra infancia.

Vas a llevar así esta tendencia que ahora es estampado

Este estampado que ahora es tendencia puede cambiarlo todo, estamos ante una manera de ver este tipo de elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna tocará empezar a visualizar de una forma o de otra.

Los expertos en moda de Officiel explican en su blog esta nueva tendencia que nos recordará tiempos pasados: «Si bien el mundo de la moda nunca se cansará de los estampados atemporales de guepardo, serpiente y cebra, un nuevo motivo inspirado en la naturaleza está entrando en el chat esta temporada: el estampado Bambi. También conocido como estampado de ciervo o leopardo, este es el patrón que los entusiastas de la moda están halagando para el otoño de 2025. Mientras que los estampados de animales habituales tienen la fuerza para aportar un toque salvaje (literal) a cualquier atuendo, el estampado Bambi ofrece un aspecto más suave y matizado. Tendencias en la escena de los muebles y la tapicería, piense en cojines, alfombras, sillas de comedor, el motivo de Bambi ha disfrutado de varios breves momentos en el centro de atención de la moda durante la última década. Carven, por ejemplo, presentó una sofisticada línea de piezas con estampado de ciervo en toda la pasarela Otoño/Invierno 2013, que van desde abrigos hasta la rodilla hasta faldas midi. Años más tarde, la colección debut de Riccardo Tisci para Burberry, presentada en septiembre de 2018, presentaba diseños tanto para hombres como para mujeres adornados con el tierno motivo. Una camisa de hombre destacada incluso leía la frase Why Did They Kill Bambi, un guiño a la canción de los Sex Pistols, añadiendo un curioso giro punk al estampado orgánico».

Podemos empezar a incluir este estampado en nuestro día a día de la mano de un complemento básico. Un bolso de Parfois que está de rebajas y nos puede indicar si estamos ante un estampado que nos guste o no. Estaremos muy pendientes de este tipo de elementos que serán esenciales.

Es hora de dejar salir algunos cambios en nuestro día a día y para hacerlo, nada mejor que sumarnos a una tendencia que puede cambiarlo todo. Un bolso básico del animal print del modelo es un buen guiño a la moda. En este caso, estamos ante un detalle sencillo y barato, nos costará sólo 12 euros.