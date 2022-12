A moment of calm, la colonia de Stradivarius que lo está petando estas navidades

Un buen perfume es el complemento ideal a ese outfit que con tanto esmero has planeado para acudir a una cita, salida o evento formal. Claro que no siempre una puede gastarse cientos de euros en fragancias, y por eso las colonias de marcas de moda son una opción. Dentro de ellas tenemos que citar la eau de toilette n. 170 «A Moment of Calm», la colonia de Stradivarius, una de las mejores actualmente.

Este perfume con concentración EDT ha sido especialmente desarrollado para ofrecer paz y tranquilidad a la mujer que lo lleva puesto. Forma parte de una serie de fragancias de Stradivarius centradas en sensaciones como calma, esperanza, alegría y amor, siendo concretamente ésta la primera de ellas, ideal para esos momentos en los que todo está bien, en los que no hay sobresaltos.

Ya puedes comprar A moment of calm, la colonia de Stradivarius

Esta nueva línea de colonias bien podría ser el regalo perfecto para las fiestas ya sea para ti o un buen obsequio para otras personas. Sus envases son elegantes y sus precios, como veremos al final del artículo, mucho más asequibles que los de diseñador.

El objetivo de Stradivarius, y creemos que lo han logrado, es ofrecernos un perfume agradable, perfecto para ponérselo todos los días. Como en su día hiciera Zara al lanzar varias fragancias en colaboración con Jo Malone, son una apuesta simple pero muy atractiva.

Sensacional para apreciarla

En esas situaciones en las que tienes un tiempo para estar contigo misma, o con quienes te rodean pero en circunstancias de relajación, ponerte este perfume te permitirá ir un poco más lejos y completar ese instante con un aroma gustoso, que no invade ni molesta.

Las notas principales que declara el fabricante son la bergamota, el almizcle blanco y las hojas de violeta, por lo que es una colonia fresca, fácil de llevar en la cartera y colocarte antes de encontrarte con alguien y que, por su precio accesible, podrás volver a poner muchas veces.

¿Cuánto cuesta este perfume?

El precio de esta fragancia es de 17,99 euros por los 100ml, un precio realmente bajo teniendo en cuenta que puede durar hasta meses. Todo dependerá, evidentemente, del uso que le des. Pero estamos ante una colonia que proyecta y que se nota sin tantos sprays.

Por lo demás, puedes recibirla de forma gratuita en cualquiera de las tiendas de Stradivarius en pocos días laborales.