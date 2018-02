Alba Carrillo vuelve a desfilar tras su polémica con el mundo de la moda

Alba Carrillo está en pie de guerra. La modelo, que ha abandonado temporalmente los platós de televisión para centrarse en sus batallas judiciales con sus ex parejas, el DJ Fonsi Nieto y el tenista Feliciano López, vuelve a ser noticia. Las incendiarias declaraciones que Alba realizó en el programa conducido por Risto Mejide, Chester, donde criticó algunas de las practicas supuestamente realizadas dentro de la industria del modelaje, parecen no haberle pasado factura. Tanto es así que la ex colaboradora de Sálvame ha vuelto a subirse a la pasarela durante una de las citas ‘fashion’ más importantes, la 080 de Barcelona Fashion.

[VER GALERÍA: Alba Carrillo vuelve a subirse a la pasarela]

Después de sus ataques a la ‘fashion week’, la tertuliana se convirtió en la encargada de mostrar algunas de propuestas de la nueva colección Otoño-Invierno de Lola Casademunt, bautizada Hermitage e inspirada en el museo de San Petersburgo. En concreto, la ex de Fonsi Nieto recorrió la pasarela con dos modelos diferentes. En su primera (y polémica) salida, Alba lució un conjunto de pantalón y una prenda exterior estilo capa con pelo en puños y cuello, que acompañó con una gorra morada con visera marina, al más puro estilo de la Rusia Imperial, botas ‘over the knee’ y un favorecedor labial burdeos.

Con el segundo look, la modelo mostraba una de las partes más festivas de la colección con un estilismo protagonizado por un vestido largo con purpurina, escote en pico y apertura en la pierna, en tonos degradados azules y violetas. La ‘celeb’ acompañó el llamativo diseño con la misma gorra lucida en la anterior salida y pendientes de borlas a juego.

Así, no exenta de polémica, Alba Carrillo ha irrumpido de nuevo en la pasarela con la industria de la moda en su contra. O, al menos, una parte importante de ella.