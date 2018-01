Los reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, se han trasladado hasta los pabellones de Ifema, en Madrid, para inaugurar la Feria Internacional del Turismo (FITUR), una de las citas imprescindibles de su agenda. Esta edición, la número 38, que se celebrará en la capital del 17 al 21 de enero, contará con la participación de 10.000 empresas procedentes de 165 países y la previsión de superar los 244.972 visitantes de la última edición tras el ‘boom’ turístico registrado el pasado año.

Para conocer las últimas propuestas y novedades de la feria, que este año estará centrada en el universo tecnológico, la reina Letizia ha vuelto a recurrir a su imagen más sobria y clásica. La monarca española ha reciclado uno de sus básicos de armario, una chaqueta bicolor en camel y negro firmada por Hugo Boss, que estrenó en enero del año pasado para inaugurar Agroexpo en Badajoz y ha lucido en otras ocasiones, como para bajar del avión en su visita de Estado a Japón.

Letizia ha acompañado la prenda exterior con unos sencillos pantalones negros, una blusa blanca con raya vertical en la botonadura y unos llamativos zapatos, que han acaparado todo el protagonismo del conjunto. La esposa de Felipe VI se ha decantado por unos originales salones de tacón bajo, una altura poco habitual en el calzado de la soberana, con tachuelas y ‘pinchos’ dorados, que aportaban el toque ‘punk’ al resultado final de un conjunto esencialmente neutro.

Son de Uterqüe (clon de Gucci, por cierto) y están rebajados actualmente de 99 euros a 49,95.

Sin embargo, no es la primera vez que Letizia intenta ‘romper’ sus looks a través del calzado. Y es que, en sus últimas apariciones, el elemento ‘fashion’ más llamativo de los estilismos de la Reina se encontraba a los pies. Tanto es así que, para presidir la reunión ordinaria del Consejo Asesor de Fundéu BBVA, la soberana lució unos originales botines de doble tejido de Hugo Boss, después de sorprender con unas botas ‘over the knee’ rojas durante su último encuentro con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).