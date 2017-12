Amancio Ortega ha sido uno de los nombres del 2017. Según el ránking anual elaborado por la revista Forbes, el fundador del grupo Inditex no solo es el hombre más rico de España, sino el cuarto con mayor billetera del mundo, con una fortuna que asciende a los 71.300 millones de euros. Sin embargo, y pese a ser una figura reconocida por todos, la verdadera vida del empresario, que comenzó su carrera en el mundo del textil a la edad de catorce años en La Coruña, continúa siendo un misterio con numerosos interrogantes que próximamente podrían encontrar respuesta en forma de documental.

Zara, buque insignia del grupo textil, no solo tiene presencia en nuestro país. La tienda ‘low cost’ cuenta con establecimientos en las calles más prestigiosas de Europa y Estados Unidos, como en el número 92 de los Campos Elíseos de París o en el 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. Gracias a su constante capacidad de renovación, sus propuestas se han colado en el armario de algunas de las ‘celebs’ más destacadas del ‘star system’ (con grandes bolsillos), como Olivia Palermo o Ivanka Trump.

Ganar unos 800 euros al minuto bien se merece un documental y los secretos mejor guardados de la empresa de Ortega por fin serán desvelados en Zara: The Story of the World’s Richest Man (Zara: la historia del hombre más rico del mundo). Un documental, producido y grabado por la productora de contenido audiovisual Prime Entertainment, que narrará detalladamente cómo funciona el minorista de ropa, cómo fueron sus comienzos y cómo logró generar deseo hasta conseguir apoderarse de la industria prêt-à-porter a nivel global. Así, el reportaje analizará Zara a través de entrevistas con trabajadores, escenas grabadas con cámara oculta y una biografía no autorizada de Amancio Ortega (y su secretismo).

Según señaló meses atrás el portal Refinery29, la esperada cinta iba a poder visualizarse este mismo otoño. Sin embargo, aún se desconoce la fecha de estreno y si realmente el documental más esperado de la moda verá algún día la luz. No obstante, otros medios de referencia, como itfashion, aseguran que será a principios de 2018.

Hasta el momento, nos tendremos que conformar con Planeta Zara, un reportaje de investigación producido y emitido por Canal Plus en 2002.

¿Descubriremos finalmente qué hay detrás del gigante del ‘fast fashion’?