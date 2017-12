Pilar Rubio presume (otra vez) de curvas premamá y de ajustado vestido

Pilar Rubio ha vuelto a demostrar que, a pesar de encontrarse en un avanzado estado de gestación, no hay nada que le impida ponerse otro ajustado e imposible vestido. La colaboradora de El Hormiguero 3.0 reaparecía anoche en el programa de Pablo Motos para presentar su sección y sorprender al público mientras tocaba el Himno de la Alegría de la novena sinfonía de Beethoven con copas llenas de agua. Para la ocasión, Rubio no lo dudó ni un momento y se atrevió a llevar otro look al extremo.

Presumiendo de curvas, la pareja del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se enfundó en uno de los diseños de Forever Unique, firma británica ante la que también han sucumbido numerosas ‘celebs’ como Miley Cyrus o, incluso, una jovencísima Kate Middleton antes de convertirse en Duquesa de Cambridge.

Noche de @elhormiguero, no os lo perdáis! Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 12 de Dic de 2017 a la(s) 1:03 PST



En concreto, se trataba del modelo Skyler de la firma; un llamativo vestido de color blanco, muy del estilo de Pilar, con escote off the shoulder, choker incoporado y detalles de arandelas metálicas.

Las embarazadas tienen ese no sé que de belleza. No se puede estar más guapa. Dressbyme @pilarrubio_oficial @elhormiguero Una publicación compartida de Montse Nieto (@demolina) el 12 de Dic de 2017 a la(s) 12:55 PST

El vestido tenía un precio de 349 libras esterlinas, unos 396 euros, sin embargo, no se encuentra disponible ni en la tienda online, ni en ninguna de las firmas multimarcas que lo vendían (tampoco en otros colores, como azul eléctrico o negro, en los que también estaba disponible este poco discreto diseño).

En muy pocas horas, la fotografía que Pilar Rubio quiso compartir en Instagram presumiendo de modelito ha conseguido una cifra de likes asombrosa. Las reacciones de los internautas tampoco se han hecho esperar y, mientras que hace unas semanas la comunicadora era vapuleada por lucir un vestido en clave flúor, en esta ocasión los comentarios han sido más benevolentes. “¡Guapísima! Me encantó tu vestido de anoche” o “¡Qué bien te ves!”, son solo algunos.

No obstante, como suele ocurrir con cada una de las publicaciones que hace, las críticas también pueden leerse en el hilo de comentarios de su fotografía: “Hoy la has cagado con ese vestido tan horroroso”, “Mira que eres guapa… y los vestidos chonis que te pones… ¡No hay necesidad!”

Y tú, ¿qué opinas? ¿LookOK o LookKO?