No queda nada para que los ángeles de Victoria’s Secret se trasladen a la ciudad de Shangai, donde desplegarán las alas en el que es, sin duda, uno de los shows con más impacto mediático del año. Un evento para el que las tops elegidas han tenido que sudar la camiseta durante los meses previos y que esperan con mucha ilusión. Al menos así lo mostraba Bella Hadid, una de las supermodelos encargadas de poner sobre la pasarela las sensuales propuestas de la firma de lencería, quien compartía una imagen en Instagram, posando con ropa interior y con un claro mensaje: “Estoy tan emocionada. No puedo esperar para verte Shangai”.

Una publicación compartida de Bella Hadid (@bellahadid) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 11:07 PST

Mientras, su hermana Gigi tenía una ajetreada jornada en Nueva York con motivo del lanzamiento de su nueva colaboración con la marca de zapatos Stuart Weitzman, para la que ha diseñado una divertida colección cápsula. Ella misma era la encargada de calzarse el primer par, unas mules en tono camel, ilustrado -solo uno de ellos- con el ojo turco. Combinaba la novedad con un traje de kimono y pantalón culotte en color marfil de Zeynep Arçay para el gran lanzamiento.

“El mal de ojo es un símbolo poderoso que protege de las energías negativas y se utiliza como amuleto. Tiene gran carga significativa y además es una imagen muy atractiva”, comentaba Gigi a propósito del icono que ha elegido como hilo conductor de los dos modelos de mules fruto de esta colaboración. Ya están a la venta (540 y 650 euros) tanto en boutiques de la firma como en su e-commerce y sus fines son benéficos, pues este proyecto supondrá la donación de 105.000 dólares a la organización ‘Pencils of Promise’, destinados a construir tres escuelas en Ghana, Guatemala y Laos.

Horas más tarde, la mayor de las Hadid se cambiada de outfit, que no de calzado, para asistir al show televisivo de Jimmy Fallon. Sustituía el traje marfil por un original vestido camisero de manga desestructurada y cut out que ajustaba a su silueta con un cinturón marrón. Otro look ganador con el que Gigi sorprende antes de poner rumbo al desfile de Victoria’s Secret en Shangai, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre.