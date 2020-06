Mira el maquillaje efecto mojado que llevan las celebrities y ahora tú

El maquillaje efecto mojado está de moda. Porque es sutil y además da ese toque que esperamos para iluminar y relucir. Ya puedes saber más sobre el maquillaje efecto mojado que llevan las celebrities y que ahora puedes probar tú de la forma más sencilla.

Las claves de este tipo de maquillaje son: hidratación, brillo controlado y un toque supersutil de humedad.

L’Oreal nos da algunos consejos para aplicar este maquillaje wet sobre nuestra piel y poder iluminar la piel como ninguna. Pues lo deseado es un rostro superhidratado, pómulos luminosos, párpados gloss y labios jugosos.

Para conseguir un efecto húmedo hay productos que crean este look. Un ejemplo claro es la Water Cream de L’Oréal Paris, una crema hidratante con color que ayudará a igualar el tono, a mantener la hidratación y a preservar la sensación de jugosidad durante todo el día.

Miradas intensas

En cuanto a la mirada, desde L’Oreal dan a conocer que si el estrés o la falta de sueño dejan una huella bastante evidente, con el corrector eliminaremos las imperfecciones sin preocuparte de que luego se cuartee el trazo.

Sobre el párpado móvil, ponemos una sombra de tono claro que genere una sensación sedosa, húmeda, como si fuera gloss. Entonces hay que elegir sombras de ojos gloss y estarás más cerca de un acabado wet de impacto. Y debemos dar volumen a la mirada con la máscara de pestañas.

Mejillas rosadas

En las mejillas el maquillaje efecto mojado, los colores terracota funcionan a la perfección para realzar las mejillas. Aplícalos de forma ascendente justo debajo de la zona del pómulo, apuntando hacia la sien.

¿Qué hacemos con los labios?

Un look mojado no se entiende si no llevas los labios en sintonía. L’Oreal explica que debemos escoger una fórmula que garantice un acabado gloss duradero. Si además buscamos naturalidad, opta por los tonos más nude. Pero también se llevan los labios brillantes y jugosos.