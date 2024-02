Menos es más y Amelia Bono nos lo demuestra con este look elegante y sencillo

Amelia Bono nos demuestra con este look elegante y sencillo con el que seguro que destacará ella y cualquier mujer que quiera apostar por la elegancia y comodidad. Lo bueno de esta influencer es que nos permite obtener más por menos, algo que quizás nos sorprenda.

Obtenemos más ya que estamos ante un tipo de producto que seguramente podremos llevar en numerosas ocasiones. Pagaremos una pequeña cantidad que nos asegurará un look de excepción o para disfrutar de la comodidad del día a día. Menos es más y Amelia Bono nos lo demuestra magistralmente.

Este look elegante y sencillo te sacará de más de un apuro

El hecho de que necesites todo tipo de prendas para tus looks de temporada hace que una excursión a Zara ya sea física o virtual sea necesaria. Especialmente cuando descubrimos que gracias a lo que nos dictan las expertas en moda, podemos descubrir que hacernos con todo tipo de prendas low cost, tiene premio.

Podemos crear un llamado armario cápsula que ahora está de moda. Escogiendo unas pocas prendas y combinándolas entre sí, las posibilidades son enormes. Es una de las tendencias ante un sistema que nos invita a reducir aquello que compramos en ropa o de acabar con ello, una forma de conseguir un estilismo ideal sin gastar de más.

Amelia Bono es un buen ejemplo de ello. La gama de colores que usa es siempre la misma, por lo que acaba siendo mucho más sencillo hacerse con ese tipo de prendas que combinarán muy bien entre ellas. Será un claro ejemplo de lo que se puede conseguir con pequeños gestos que realmente pueden cambiarlo todo. +

Si quieres aprender de toda una experta en moda, descubrirás qué tipo de prendas quedan mejor entre ellas y cómo combinarlas con especial maestría. Es una manera de que todo encaje y nos permita hacernos con un estilismo espectacular, sirviéndonos solo de una o varias low cost.

Bono es una fiel seguidora de Zara. Podemos descubrir cómo combinar determinadas prendas que también estarán presentes en nuestro armario si así lo deseamos. Nos espera un ejemplo a seguir que será lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Vamos a conseguir un estilismo de 10 con la ayuda de determinadas prendas que se combinarán a la perfección entre sí.

Amelia bono tiene la base de cualquier look elegante y sencillo

Empezamos casi la primavera y con esta estación nos llegan las ganas de conseguir un nuevo armario. Quizás pensando en una etapa profesional que puede llegar a ser lo que marque la diferencia. Es cuestión de ponerte manos a la obra de la mano de un tipo de prendas y complementos que son realmente espectaculares.

Una falda que podría ponerse la Reina Letizia en una vista oficial o en una salida por Madrid, la tiene también Amelia Bono, la influencer del momento. Podrás conseguir el mismo estilismo que ella, que combina con un cárdigan de lentejuelas, pero seguro que también queda de lujo con una sudadera o una camisa que acompañe esta prenda.

Si estás pensando en cómo conseguir la prenda del momento, que sepas que solo tendrás esta oportunidad. Ahora, que estamos a inicio de temporada es cuando encontramos todas las tallas disponibles, por lo que podemos llevarnos a casa la pieza de ropa que nos ayudará a crear una gran variedad de looks.

Es de tiro alto y cintura elástica. Por lo que no puede ser más cómoda, siendo una de las piezas que nos sacará de más de un apuro en esos días en los que no sepamos qué ponernos y deseemos lucirnos. Este tipo de cintura se adapta a nuestros movimientos y no nos aprieta.

El largo midi hace que la podamos llevar en numerosas ocasiones, pero cuidado, porque también vamos a combinarla con todo tipo de zapatos. Desde unas botas, hasta unas zapatillas deportivas, todo es posible con este tipo de pieza que estará preparada para la acción.

El toque satinado le da un estilo lujoso que debemos poner en práctica para lucirnos. Sin duda alguna es esa versatilidad plena que no podemos dejar escapar y que nos sacará de más de un apuro. La tenemos en un color cava, pero también en un básico e infalible negro que será el color que más representa la elegancia y el estilo. Al más puro estilo Coco Chanel es una falda plisada de excepción.

Vas a poder disfrutar de esta falda plisada de lujo a precio de low cost, solo 25 euros te costará este tipo de prenda que seguro que te acompañará en más de una ocasión. Ahora está disponible desde la talla XS hasta la XL, lo difícil será elegir un solo color, te encantará tenerla en los dos cuando te la pruebes.