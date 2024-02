Los mejores contornos de ojos para disimular las arrugas

Una de las cosas que más se notan al paso de los años son las arrugas que tenemos alrededor de ojos. Además, y antes de cumplir una cierta edad, si no dormimos adecuadamente o no nos alimentamos bien, entonces suelen aparecer las temibles ojeras, bolsas y arrugas. Esto no va a hacer más que incrementar con el tiempo, por esto hay que ponerle remedio con los mejores contornos de ojos.

Con ellos podremos atenuar las arrugas que salen en esta zona, puesto que es mucho más delicada que otra.

Cuáles son los mejores contornos de ojos

Montibello y los primeros signos de envejecimiento

Si notas que aparecen las primeras arrugas, stop, haz caso a las distintas cremas del mercado y empieza a aplicarlas dentro de tus rutinas de belleza. Como el contorno de ojos ya ha sufrido mayor exposición a factores externos como el sol, la contaminación o el estrés, además de los importantes cambios internos de tipo hormonal, es interesante que los productos específicos para el contorno de ojos sean antioxidantes y que contengan principios activos que favorezcan la microcirculación de la zona.

En esta fase puedes escoger entre Vitamin C Eye Contour, para aportar un efecto embellecedor inmediato, o Retiderma Retinoid Eye Contour, un contorno de ojos para aplicar una vez al día con acción defatigante y correctiva.

Rejuven Booster

Siente el placer del concentrado efecto ‘bótox-like’ basado en las infiltraciones de ácido hialurónico, bótox y colágeno, pero sin agujas, de Tegoder. Es una de las mejores experiencias para que tu rostro esté de nuevo más terso, elástico y liso.

Es un concentrado de activos reafirmante y rejuvenecedor inspirado en tres de los tratamientos médico-estéticos faciales más demandados (infiltraciones de ácido hialurónico, bótox y colágeno) que potencia, activa y refuerza los tratamientos faciales tanto profesionales como personales.

En definitiva, un nuevo concepto de reafirmación y rejuvenecimiento facial que imita el efecto de tres inyecciones cosméticas de activos y es capaz de aumentar la eficacia de los productos antiedad que se aplican posteriormente.

Topicream, hidratación y protección

Ahora tenemos la suerte de contar con productos que nos ofrecen varias cosas a la vez. Es el caso de las nuevas cremas Hydra de Topicream. Nos protegen del envejecimiento y la polución, dan hidratación, tan importante en esta zona del rostro y color porque son iluminadoras.

De esta manera, hidratan en profundidad 24h, crean un escudo anti-contaminación, con doble protección UV y anticontaminación, proporcionan una elevada protección SPF50 (doble protección UV y Alta protección SPF50 (UVA/UVB), disimulan las irregularidades e imperfecciones, iluminan la tez y la dejan suave, flexible y confortable.

Tratamientos que suman belleza: contornos de ojos

Si lo que quieres es desterrar esa cara de cansancio que te invade, entonces este tratamiento es para ti. Bright Eyes, de Dra. Carmen Martín, logra iluminar, hidratar y tonificar esta área, a través de un cóctel infalible de principios activos.

Y es que la zona periorbiocular, es decir, la que rodea nuestros ojos presenta una capa de piel hasta cinco veces más fina que la del resto del rostro y toma ese color oscuro precisamente porque su escaso grosor deja ver la vascularización bajo la piel. En esta zona la cantidad de colágeno es mucho menor y, por tanto, es menos resistente al continuo movimiento producido por el parpadeo.

«En general, esta piel fina y sensible necesita protección, hidratación y tonificación para mejorar su circulación sanguínea, pero dependiendo de la tipología de ojera, utilizamos formulaciones personalizadas para mejorar la apariencia del contorno de ojos y las arrugas superficiales alrededor de los ojos», explica la doctora.

HD melatogen contorno de ojos

Vas a quedar rendida a sus pies. HD Cosmetic Efficiency tiene lo mejor para el contorno de ojos: Melatogen, un tratamiento protector y regenerador cutáneo avanzado a base de melatonina y un cóctel de activos epigenéticos que tienen la capacidad de proteger y restaurar la juventud de la piel dándole a esta un aspecto descansado y jugoso.

Su función es combatir los signos de la edad en la zona del contorno de ojos. Su fórmula nutritiva, que proporciona un aspecto más jugoso y descansado, ayuda a minimizar arrugas, mejora la firmeza y elasticidad y minimiza la apariencia de bolsas y ojeras.

Resist Contorno de Ojos Antienvejecimiento Gel

La firma Paula’s Choice tiene este contorno de ojos de ensueño. Lleva niacinamida, ácido hialurónico y regaliz, y por esto es capaz de actuar para reducir las líneas de expresión, mejorar el tono irregular e iluminar. Su aplicador metálico contribuye a desinflamar las bolsas. Es una pasada que vas a querer tener desde este momento.

Ilumina: contornos de ojos

Si tu mirada se apaga y las arrugas hacen acto de presencia, tienes el tratamiento Iluminador de Ojos Anti-Âge Global, de Yves Rocher. Un gel fresco enriquecido con néctar de brotes de acción renovadora, con un 92% de ingredientes de origen vegetal y activos de origen bio.

Su función es reducir las arrugas e iluminar de forma inmediata gracias a su aplicador de bola giratorio de zamac, material que se mantiene frío y que además estimula el drenaje del área.