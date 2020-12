Hoy 25 de diciembre se celebra la Navidad (Feliz Navidad por cierto), y seguramente ya habrás elegido tu maquillaje para este día, pero ¿has pensado ya en cómo te vas a maquillar para celebrar el fin de año? Sabemos que este año la Nochevieja será menos «festiva» que de costumbre pero eso no tiene porqué desanimarnos. Conozcamos ahora 7 ideas de maquillaje para la víspera de año nuevo.

Maquillaje Nochevieja 2021: 7 ideas para la víspera de año nuevo

Los «looks» de Nochevieja, suelen estar basados siempre en el uso de brillos y sobre todo los dorados que no suelen faltar nunca, por lo que si ese es tu estilo para celebrar que el año 2020 (por fin) se acaba, merece un maquillaje que esté a la altura.

Es evidente que este año la Nochevieja no será como las demás, pero esto no quiere decir que debamos conformarnos con un maquillaje que no sea festivo, de hecho, y dado que seguramente nos vamos a hacer muchas fotos para poder enviar a quiénes están lejos o puede también que nos conectemos con familiares o amigos por videollamada, es importante «brillar» como nunca en esta Nochevieja.

De este modo, y dado que para el maquillaje de Nochevieja te puedes tener permitir algunos «excesos», como el atreverse con colores como el rojo o el dorado y el plateado, combinado con un acabado brillante, queremos proponeros algunas ideas que seguramente te van a convencer ya que además de ser muy apropiadas para la noche del 31 de diciembre, son realmente fáciles de hacer.

Veamos entonces esas ideas, nosotros os proponemos el maquillaje en cuestión pero cualquier de ellos lo podéis personalizar como más os guste, cambiando si queréis los colores o tonos de sombra aunque siguiendo las pautas que ofrecemos.

Maquillaje de nochevieja con sombras glitter en dorado

El maquillaje de Nochevieja dando protagonismo al dorado a través de una sombra con un poco de glitter, es una de las mejores ideas que podemos utilizar para nuestro «look» de este fin de año 2020. Este tipo de sombras son ahora tendencia de modo que aprovecha para hacer algo parecido a lo que ves arriba, difuminando tu sombra glitter dorada en la parte superior del párpado y parte de la zona externa del ojo y también inferior.

Luego solo necesitarás algo de iluminador y un «gloss» para que tus labios brillen acorde a tus ojos. Las uñas por cierto, también las puedes pintar con un esmalte de purpurina dorada.

Maquillaje de nochevieja con sombras y labios en dorado

Esta segunda idea es bastante similar a la que hemos visto anteriormente aunque la sombra se aplica solo en el párpado superior, sin glitter y además se combina con un color de labios también en dorado. Un maquillaje perfecto para combinar si lo deseas con un vestido del mismo tono o con lentejuelas.

Maquillaje Nochevieja en tonos plateados

De la misma manera que podemos recurrir a los dorados para el maquillaje de Nochevieja 2020, también las sombras plateadas son adecuadas para esta celebración. Puedes hacer como en la foto, y elegir una sombra en plata, combinada con un ligero tono grisáceo y elegir también un brillo de labios o un pintalabios en glitter plateado.

Maquillaje de Nochevieja con unos ojos ahumados suaves

Si lo que buscas es algo que no sea tan «brillante» puedes apostar por hacerte unos ojos ahumados, a partir de la mezcla de dos sombras básicas como son el oro antiguo y el gris antracita pero difuminadas de una forma que te queden muy suave, quizás agregando algo más de color en las esquinas exteriores del ojo. El resto del maquillaje destacará además por un toque de brillo rosa intenso en los labios.

Maquillaje Nochevieja moderno con labios rojos

Para un maquillaje de Nochevieja que sea moderno y que además no pase desapercibido, nada como utilizar el delineador de ojos para crear una línea marcada que resalte el pliegue del ojo. Además, aplicaremos unas sombras en tonos oscuros en el párpado superior combinado si queremos con una, en tonalidad que se acerque al lila. Para la boca, la clave estará en utilizar un lápiz en un intenso color rojo mate, que es además uno de los tonos de labios tendencia para estas Navidades.

Maquillaje de Nochevieja con ojos ahumados y labios rojos

Un maquillaje clásico que nos parece ideal para la Nochevieja 2021, a pesar de que los labios en ardiente rojo sean la clave de esta maquillaje, no puedes pasar por alto combinarlos con unos ojos ahumados aunque sin resaltarlos demasiado. Bastará con difuminar una sombra gris sobre la zona media del párpado y difuminar hacia fuera.

Maquillaje de nochevieja con labios rojos y pestañas largas

Por último, un maquillaje que aunque no lleve brillos pero que resaltará muchísimo si apuestas por unas pestañas largas como las que ves en la imagen con un pintalabios en color rojo, combinado además con un esmalte de uñas en un tono similar.