Lo ideal es restar unos 10 años a nuestro aspecto gracias a los mejores tips de belleza y salud. Por esto no es tan complicado: mantén tu piel joven tras la cuarentena con estos consejos.

Y como no son los mismos cuidados los que debes introducir en tu rutina diaria de skincare en cada edad, cuando has cumplido los cuarenta hay muchos remedios, así podrás superar la crisis de los cuarenta (o evitarla).

Apuesta por un tratamiento facial

Si el lugar donde más sientes el envejecimiento es en la piel de tu rostro y te apetece invertir algunos ahorros en verte más guapa para sentirte mejor, puedes apostar por tratamientos como el peeling médico, que limpia en profundidad la epidermis y elimina las células muertas de la superficie.

O también por el ácido hialurónico, que dotará a tus células de una mayor hidratación iluminando más tu rostro, cómo también son capaces de hacerlo los tratamientos de mesoterapia facial o de IPL (Luz Intensa Pulsada)

Mejora tu alimentación

Una de las cosas más importantes a esta edad es que te hidrates profundamente cada día (para evitar la deshidratación crónica y rebajar tu apetito de forma saludable) y que comas correctamente sin obsesionarte, por ejemplo, con dietas bajas en grasa.

Asegúrate de introducir en tu alimentación mucha fruta, verdura y frutos secos para beneficiarte de sus componentes antioxidantes y minerales, e incluye en tus comidas alimentos con Omega 3 como el salmón y probióticos como el yogur o el kéfir, pues te ayudarán más de lo que podrías pensar a mejorar tu sistema inmunológico desde la flora intestinal.

No te vuelvas loca por el deporte y adapta tu actividad física a tu objetivo

Aunque es muy recomendable que te mantengas activa porque si no haces nada de ejercicio vas a perder tejido muscular cada año (de manera que engordarás, perderás fuerza y ganarás flacidez), no debes empezar a entrenar o a hacer cardio de forma compulsiva -sobre todo si no has entrenado demasiado durante los pasados años-, porque eso podría ser contraproducente. Así mantén tu piel joven tras la cuarentena.

Debes ser consciente de que el mejor equilibrio lo encontrarás mejorando tus hábitos de forma paulatina y asegurándote de que entrenas todos los grupos musculares del cuerpo sin excepción.

Aunque si deseas mantener tu corte como está porque ya lo sientes cómodo y moderno, puedes probar con nuevos tonos de cabello acorde al tono de tu piel (sabiendo que los colores más oscuros puede que marquen y endurezcan más tus facciones) o efectos como el balayage, las mechas babylights e incluso algunos reflejos.