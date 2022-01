En Mango Outlet tienes la camisa con el color y forma perfecta para ir al trabajo y salir de fiesta

Las blusas son una de esas prendas comodín que siempre viene bien tener a disposición en la casa. Basta que aparezca algún plan de la nada, que te requiera salir sin pensártelo dos veces, para que agradezcas poder recurrir a ellas, combinarlas con un pantalón y un abrigo y estar 100% lista. Y en Mango Outlet tienes la camisa con el color y forma perfecta para ir al trabajo.

Por supuesto, el caso es que hay diferentes tipos de blusas, cada una con sus características, y eso nos lleva a repasar los catálogos de algunas de las principales marcas de moda y accesorios actuales, hasta encontrarnos con las propuestas para la temporada de Mango outlet.

En Mango Outlet tienes la camisa ideal

Es así que nos encontramos con esta bellísima blusa fluida textura en color negro, un básico esencial para aquellas mujeres que suelen tener eventos varios a lo largo de la semana y el mes.

A diferencia de otras, presenta una vistosa combinación de esas mangas largas abullonadas, que le otorgan volumen con los puños abotonados, que te darán una máxima libertad de movimientos. Logra así sobresalir respecto de las blusas más sencillas, útiles pero a veces algo aburridas.

Y lo interesante de esta blusa es que irá muy bien tanto con una parte baja formal, por ejemplo para una cena de negocios, como más informal, si tienes un reencuentro con amigas que hace algún tiempo que no ves. No habrá manera de que no se pose la vista en ella y su caída sobre ti.

Confeccionada en tejido fluido con textura, detalles como su cuello alto y el cierre de botones que le acompaña, junto con el escote de pico con tiras al cuello y el forro interior, hacen de esta blusa una atractiva pero que no deja de ser cómoda, incluso durante veladas extensas por las noches.

Disponible del XS al XL, para que cada una pueda decidir no sólo su talla sino además si prefiere que le quede más ajustada o más holgada, su largo de costado es de 35,8 centímetros, mientras que su largo de espalda es de 6,1 centímetros, medidas que giran en torno al promedio.

Y en lo que respecta a su mantenimiento, se puede lavar a máxima, a un máximo de 30° C, asegurándote así de que, después de cada lavado, vuelva a lucir como recién comprada.

El precio de esta blusa fluida textura de Mango outlet era de 29,99 euros, pero ahora mismo está en rebajada, por lo que puedes llevártela pagando sólo 6,99 euros, un ahorro del 77% del precio inicial. Por tanto, una de esas ofertas que no deberías dejar pasar para hacer más versátil aún tu armario.