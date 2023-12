Las mochilas son uno de esos artículos personales con los que debemos sentirnos realmente a gusto para poder disfrutarlos a diario. Nos acompañan a estudiar, a trabajar y realizar toda clase de ejercicios y actividades. Por eso seleccionar una puede llevar cierto tiempo. Si estás quieres comprar una, Lacoste sorprende con una mochila multiusos.

Se trata de un complementos unisex, que sirve tanto para hombres y mujeres por igual, que se convertirá rápidamente en un accesorio vital en tu vida. Extremadamente funcional para un almacenamiento práctico, y versátil para usarla en diversas situaciones, este accesorio es ideal para guardar tus objetos de valor. ¿Qué características tiene, cuánto cuesta y qué hay del envío y las devoluciones?

Para ti: Lacoste sorprende con una mochila multiusos

Principales ventajas de este modelo

Con unas dimensiones de 32 × 42 × 13 cms, más que suficientes para los elementos esenciales para ir contigo cada jornada, esta mochila posee correas ajustables, dos bolsillos planos interiores y un compartimento para proteger tu ordenador portátil.

Básicamente, esto la transforma en la mochila perfecta para aquellos que tienen que utilizar su portátil fuera de casa.

Otros detalles no menos importantes son el cocodrilo en el bolsillo delantero, que ofrece entonces la seguridad de que estamos ante un producto de marca, sumado a un exterior capaz de repeler el agua.

Al ser elaborada 100% con poliéster de la mejor calidad del mercado, su resistencia está total. Si la cuidas como deberías hacerlo, durará años en buen estado y acumularás aventuras junto a tu Lacoste.

Qué tallas y colores puedes tener

Este producto es de talla única, con las medidas antes destacadas, y puedes seleccionarlo en hasta seis colores, que describimos: noir, marine, viennois, zin, eco kelp e hilo.

Todos los tonos son magníficos, si bien nos quedamos con el beige o eco kelp, ese color tradicional que fácilmente combinará con cualquier look que lleves. Y es fácil de limpiar para que quede impecable cuando vaya a acompañarte.

El regalo de Navidad

Si te gusta, ya puedes incluirla en la carta a los reyes. Y también puedes hacer este regalo a otro, seguro que te lo agradecen. Porque es una mochila con cantidad de detalles y diseños, y una excelente relación calidad-precio con la que siempre vas a quedar bien por su alta calidad.

Cuánto cuesta esta mochila multiusos

Debes saber que el precio de este artículo es de 100,00 euros, aunque con el beneficio de poder pagarlo en tres plazos de 33,33 euros sin intereses.

Creemos que vale la pena abonarlo de esta forma, porque es el mejor modo de no sentir tanto el gasto y, como es un complemento que dura años, cuando acabes de pagarlo estarás empezando a sacarle provecho.

Y la otra buena noticia es que los envíos de Lacoste son gratuitos por encima de los 99 euros. Es decir que 33,33 euros por mes es el precio final de esta mochila unisex.

En cuanto a las devoluciones, son gratuitas y dispones de 60 días para devolver tus artículos desde el momento de la entrega. Recuerda que debes devolver el producto con la etiqueta que encontrarás en tu cuenta o acudiendo a una de las tiendas Lacoste.

Los artículos deben devolverse sin daño ni desgaste alguno, con sus etiquetas y acompañados del ticket de compra. El calzado debe devolverse en su caja original. No lo olvides si has adquirido algunas zapatillas o zapatos junto con tu mochila y no estás satisfecho.

En resumen, una de las mejores mochilas para quienes valoran las cosas de marca y piensan que tiene sentido pagar un poco más.

Puedes comprar directamente en la web de la marca que ofrece seguridad al margen de otros lugares donde obtenerlo.