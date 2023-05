Al igual que otras zonas del rostro son importantes a la hora del cuidado facial, los labios también lo son y no solo cuando vayamos a maquillarnos, sino que su preparación previa es fundamental para poder lucirlos hidratados y jugosos. Para ello, en nuestra rutina de skincare debemos introducir los productos que más se adecúen a nuestros labios, teniendo en cuenta que son una de las zonas más sensibles a la hora de tratar. Es fundamental tener una correcta hidratación, por lo que la ingesta de agua ayudará considerablemente en este aspecto. Hará que se vean vitaminados y en su mejor versión. Mercadona tiene la solución a todos nuestros quebraderos de cabeza, porque ha lanzado una serie de labiales ideales para cualquier ocasión por menos de 5 euros, de hecho tiene un precio de 4,5 euros.

El labial 09 de Mercadona en tono rosado es una opción irresistible para todas aquellas amantes del maquillaje que deseen realzar su belleza con un toque de color suave y elegante en los labios. Este producto de belleza, que está disponible tanto en los locales como en su página web, combina la calidad y un precio accesible de manera excepcional. Una de las características más destacables de este labial es su fórmula de larga duración. Gracias a ello, no tendrás que preocuparte por retocar constantemente tu maquillaje labial a lo largo del día. Además, su pigmentación intensa te garantiza un color vibrante desde la primera aplicación.

La tonalidad rosada del labial 09 de Mercadona es perfecta para lograr un look natural y fresco. Este color se adapta a cualquier tipo de piel y complementa tanto los maquillajes más sutiles como los más sofisticados. Además, su textura cremosa facilita su aplicación, dejando los labios suaves y aterciopelados. Otro punto a favor de este labial es su capacidad hidratante. Gracias a su fórmula nutritiva, tus labios se mantendrán hidratados y protegidos, evitando la aparición de sequedad o grietas. Así podrás lucir unos labios perfectos y cuidados en todo momento.

Un extra de hidratación

Aunque si lo que quieres es aportar más brillo y jugosidad la combinación con el gloss volumizer de Deliplus es el perfecto combo para tu rutina beauty. Es de fácil aplicación, ya que con su pincel puedes pintar tus labios con la mayor precisión posible, además, la esponja es de lo más suave para evitar así dañar esta zona.

El número 05 es ideal para combinar con el labial anterior, ya que son tonos parecidos y lo que hará será potenciar el tono del primero. En este caso, su precio es de 5 euros. Gracias a su tamaño podrás llevártelo a cualquier parte porque no ocupa espacio. Sin duda, será también tu gran aliado a la hora de hacerte un maquillaje natural, perfecto ahora que llegan esos eternos días de verano o incluso para un día de oficina en el que quieras ir lo más sencilla posible. No esperes más porque ¡se están agotando! La buena noticia es que Mercadona siempre repone este tipo de productos que con el paso del tiempo se convierte en verdaderos best seller.