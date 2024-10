Marie-Chantal de Grecia es una de las royals más activas en las redes sociales. La esposa del príncipe Pablo compagina su papel como consorte del jefe de la familia real helena con su faceta como diseñadora y responsable de su firma de moda y complementos infantiles. A esto hay que sumar su rol como escritora, con el libro de buenas maneras que publicó hace algunos años y que ha ido actualizando.

La princesa utiliza la cuenta oficial de su marca para compartir detalles de sus nuevas creaciones o de las colecciones que pone a la venta, pero en su perfil personal suele sorprender publicando imágenes más familiares. Por ejemplo, no duda en felicitar a sus hijos en sus respectivos cumpleaños o al príncipe Pablo en fechas especiales, como es el caso de aniversarios de boda. Marie-Chantal también publica en ocasiones algún post que hace referencia a su carrera profesional, aunque es algo menos habitual. Al fin y al cabo, no deja de ser su cuenta personal.

Ana María, el príncipe Pablo y Marie-Chantal en Londres. (Foto: Gtres).

La imagen de Marie-Chantal

Pocos días después de la boda de la princesa Teodora de Grecia, la nuera de la reina Ana María ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales al publicar una fotografía de cuando era una adolescente. Una imagen en la que se ve a la princesa en la isla de Ibiza, tal como ella misma ha comentado en la instantánea, muy sonriente y vestida de manera original.

En el post, la esposa del príncipe Pablo de Grecia luce unos pantalones vaqueros oscuros, una camisa con estampado floral en tonos azules y unas botas cowboy que le quedan muy grandes. «Yo en Ibiza a los 10 años. Quería esas botas cowboy y no me importaba que fueran un 37 y yo llevara un 33. Me gustaban tanto que mi madre me las compró y me dejó llevarlas durante semanas», ha escrito la princesa junto a la fotografía.

Marie-Chantal a los 10 años. (Foto: Redes sociales).

La princesa no ha dado más detalles sobre la fecha exacta en la que se tomó la fotografía, ni tampoco se sabe el lugar, más allá de que estaba en Ibiza. No obstante, la instantánea supone una prueba clara de que ya cuando era una adolescente tenía un estilo muy definido y estaba dispuesta a ponerse ropa que le quedara grande con tal de marcar su propio criterio. Curiosamente, las botas cowboy están de plena tendencia este año y son un complemento que cada temporada vuelve con fuerza en cuanto comienza el otoño.

Un icono de estilo global

La princesa Marie-Chantal de Grecia se ha convertido en una de las royals más admiradas del panorama actual en términos de estilo, además de una de las más elegantes. Sus looks son analizados hasta el mínimo detalle e influyen en mujeres de diferentes partes del mundo. Una elegancia natural que ha heredado su hija mayor, la princesa Olympia de Grecia, que es una de las it girls más destacadas de la esfera royal actual.