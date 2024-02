‘Girlcore’, así puedes llevar la tendencia que está arrasando entre las prescriptoras de estilo

En el mundo de la moda, una nueva tendencia ha emergido con fuerza y ha conquistado el corazón de las prescriptoras de estilo: el Girlcore. Este estilo no solo es una manifestación de la moda, sino también una declaración audaz de la personalidad, combinando elementos femeninos y juveniles de una manera única y creativa.

El ‘Girlcore’ se caracteriza por su habilidad para fusionar lo femenino con lo juvenil, creando conjuntos que destacan por su creatividad, elegancia y disposición a correr riesgos. La clave reside en la mezcla y la combinación de prendas y accesorios de manera inesperada, desafiando las convenciones y rompiendo barreras estilísticas preestablecidas.

«Del afamado Barbiecore de 2023 damos paso a la nueva tendencia para este 2024: el Girlcore. Lo dicen las prescriptoras de moda y casas internacionales de peso como Chanel o Miu Miu, entre otras. Una estética y estilo, desde mi perspectiva como experto en moda, muy apetecible, interesante y versátil. Crearla puede ser, un tanto difícil si no cuentas con un extenso armario, pero voy a dejar unos must have que no pueden faltar en tu closet si quieres sumarte al Girlcore: hazte con unos lindos zapatos planos, prendas con volantes, cintas de pelo, lazos XXL, perlas, minifaldas y combínalos con otros básicos de armarios y en colores blancos o neutros. ¡Arrasarás!», confiesa Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Las prescriptoras de estilo desempeñan un papel fundamental en la popularización de esta tendencia. A través de las redes sociales y eventos de moda, estas influencers comparten sus creaciones únicas, inspirando a otras a abrazar la creatividad y la individualidad en su vestuario. La diversidad es aplaudida, y la comunidad Girlcore se convierte en un espacio inclusivo donde cada interpretación es bienvenida. Estos son los elementos claves que tienes que tener en cuenta a la hora de adentrarte en esta corriente:

Creatividad Desbordante

El Girlcore abraza la creatividad en todas sus formas. Desde combinaciones de colores inusuales hasta la mezcla de estampados atrevidos, las prescriptoras de estilo se destacan por su capacidad para pensar fuera de lo convencional. La moda se convierte en una forma de expresión artística, y cada conjunto cuenta una historia única.

Elegancia Despreocupada

Aunque la tendencia abraza la creatividad, no sacrifica la elegancia. El Girlcore logra una elegancia despreocupada al combinar piezas clásicas con elementos más juveniles de una manera equilibrada. La clave es encontrar el equilibrio adecuado entre lo pulido y lo relajado, creando un estilo que es a la vez sofisticado y accesible.

Correr Riesgos con Confianza

Una característica distintiva del Girlcore es la disposición a correr riesgos. No hay miedo de experimentar con combinaciones inesperadas o de incorporar accesorios llamativos. La confianza es la clave, y las creadoras de contenido demuestran que la moda es una forma de expresión personal que no teme desafiar las normas establecidas.

Las prendas claves para lucir la tendencia ‘Girl Core’

Minifalda

Minifalda/ Cortesía de SKFK

Accesorios con perlas

Pulsera con perlas/ Cortesía de Lisi Fracchia

Zapatos bajos

Zapatos planos/ Cortesía de Hispanitas

Lazos

Lazo negro/ Cortesía de You Are The Princess

Sandalias plateadas

Sandalias plateadas/ Cortesía de Ricagno

Prenda con volantes

Vestido con volantes/ Cortesía de CeliaB

Bolso saco

Bolso saco/ Cortesía de Carmen Tessa