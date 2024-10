Por fin la encuentro: la base de maquillaje perfecta para un look fresco y natural en la oficina

Tras el verano y sin bronceado nos hemos quedado con la tez más clara. Necesitamos una base de maquillaje perfecta para un look fresco y la he encontrado. Aunque hay muchos productos parecidos, la de L’Oreal Paris ofrece todo lo que necesitas para ir con color y maquillada pero sin que casi se note. La preferirás a otras y para cantidad de situaciones. Debes escoger tu color, el más similar a tu piel.

Lumi Glotion es el iluminador líquido de L’Oreal Paris que realmente vas a querer. Desde Druni, una de las webs donde lo puedes conseguir con un importante descuento, especifican que se consigue una piel radiante con esta fórmula. Potencia el brillo natural de tu piel para obtener una piel resplandeciente e hidratada con acabado natural.

Cómo es la base de maquillaje perfecta

Lumi Glotion de L’Oréal Paris ofrece potencia el brillo natural de tu piel para obtener una piel resplandeciente e hidratada con acabado natural. En un instante, consigue un efecto glow total aplicándolo solo, un brillo suave si lo aplicas antes de tu base favorita o glow localizado como iluminador si lo aplicas después de la base.

Fórmula iluminadora para un acabado natural efecto glow; textura ligera fácil de aplicar; apta para pieles sensibles; dermatológicamente testada.

Lo tienes en varios tonos, Glow ready with me, con los cuatros tonos que se adaptan a todo tipo de piel: Medium, Light, Deep y Fair.

Cómo puedes aplicar la base de maquillaje perfecta

Existen tres formas diferentes de aplicarlo: consigue un efecto glow total aplicándolo solo, un brillo suave si lo aplicas antes de tu base favorita o glow localizado si lo aplicas después de la base como iluminador.

Ofrece una textura ligera fácil de aplicar y es apta para pieles sensibles. Siendo un producto que está testado bajo control dermatológico.

Cabe destacar que también se puede aplicar en el cuerpo para un resplandor total. Aplícalo en los hombros, clavículas y en cualquier lugar del área del pecho para un brillo adicional.

Mientras que hidrata e ilumina tu piel instantáneamente con Lumi Glotion, enriquecido con glicerina y manteca de karité para mantener la piel hidratada todo el día. Se aconseja mezclar Lumi Glotion con Tue Match Tinted Serum para iluminar tu piel de forma natural.

Las opiniones de las que han probado en su tez

“Textura excelente, muy manejable y con un tono y una luminosidad de diez”, “Me gusta llevarlo solo, como base de maquillaje, consigo un tono muy natural, con ese punto de brillo”,

“A pesar de que soy de cutis más bien graso y con poros dilatados, queda muy bonito creando un efecto óptico aún mejor en fotografía. Creo que es un producto muy versátil al poderse utilizar de varias maneras y por sí solo, sin base de maquillaje, con corrector de ojeras en caso de que se necesite y un poco de rubor consigue un efecto muy bueno, sensación ligera y piel mejorada. Se adapta muy bien al tono de piel y no queda, por supuesto, efecto máscara. Sólo me falta comprobar la duración durante una jornada completa”.

“La compre por las reseñas y estoy muy satisfecha del resultado. En alguna ocasión la he utilizado como único producto y la piel se ve con un tono saludable e iluminado ( sin exageración) aunque habitualmente la utilizo mezclándolo con las bases de maquillaje y se funde perfectamente. Todo un acierto”.

“Es la primera vez que utilizo un producto de este estilo y me ha encantado. Yo después me he puesto maquillaje y me ha quedado genial. Aunque sinceramente sin el maquillaje la piel me ha quedado muy bonita y luminosa. Volveré a comprarlo sin dudar!”.

Cuál es el precio de la base de maquillaje perfecta

Tienes varios precios según el lugar donde lo quieras comprar. La web de Druni, donde siempre suele haber descuentos en belleza, está a un precio de 12,95 euros, y ahora está a un precio de 8,95 euros gracias al descuento del 31%.

Mientras que en Amazon, donde también hay ofertas, su precio inicial es de 33,25 euros los 100 ml cuando se queda con un precio de 13,30 euros.

Otros iluminadores potentes

Radiance Serum

Es el tratamiento iluminador de Farma Dorsch con prebióticos procedentes de las algas verdes que transforma la piel. Su fórmula avanzada está diseñada para hidratar en profundidad, iluminar, unificar el tono, reducir arrugas, calmar las rojeces y equilibrar todo tipo de pieles, incluso las más reactivas.

Diamond Bomb All-Over Diamond Veil – Iluminador en polvo de Fenty Beauty

Este iluminador para la cara y el cuerpo tiene una fórmula única basada en polvo y gel, resultando en una textura flexible y agradable al tacto. Al aplicarlo, se funde perfectamente en la piel, realzando su belleza natural. Con un brillo puro, también aporta un toque final que sublima todos los tonos y tipos de piel. Todas estas maravillas se presentan en una base compacta, convirtiéndolo en una joya de la que no podrá separarse.