Fichamos la blazer perfecta para la cena de Navidad: es de terciopelo y solo la tiene Mango

Si nos detenemos en el catálogo actual de Mango, en la Colección Fiesta y Ceremonia podemos encontrarnos con varias opciones interesantísimas para tus looks de fin de año. Y una de las alternativas que no deberías perderte es la americana de terciopelo. Es la blazer perfecta para la cena de Navidad.

Absolutamente versátil, esta prenda es ideal para outfits tanto informales como formales; para salir o reunirse en familia.

Se trata de una chaqueta con interesantes características, como diseño recto con tejido de terciopelo, solapas y manga larga. Asimismo, posee un cierre delantero y un cierre de dos botones que te permiten llevarla abierta o cerrada en virtud de la ocasión.

La blazer perfecta para la cena de Navidad

Materiales de primera calidad

Esta americana de terciopelo está confeccionada con una mezcla de 93% poliéster y 7% elastano mientras que el forro es 100% poliéster. Justamente, la combinación de esos materiales la hace tan agradable al tacto y cómoda de llevar incluso en aquellas noches algo más largas. Recuerda que está diseñada en Barcelona, lo que implica el cumplimiento de los más altos estándares de la industria.

No es demasiado exigente en cuanto a su mantenimiento, y podrás lavarla a máquina a una temperatura máxima de 30° C. Suponiendo que quieras plancharla, hazlo a un máximo de 110° C. Eso sí, no apliques lejía ni blanqueador sobre la tela. Lamentablemente tampoco deberías meterla en la secadora. Una vez limpia, deja que se seque naturalmente fuera.

En qué tallas y colores se vende la chaqueta

A la hora de adquirirla, tendrás que seleccionar tanto tu talla como tu color. Si tienes dudas respecto a las primeras, revisa su web, donde hallarás una guía de tallas con los detalles de sus medidas. Mango comercializa este artículo en tallas de la XXS hasta la L.

En cuanto al color, está disponible en negro y también en azul, en un tono realmente original que te puedes poner en cantidad de ocasiones. Cuentas con otras chaquetas parecidas en el catálogo de la marca siempre que busques colores más llamativos para Navidad o Año Nuevo, pero ninguno de ellos es tan fácil de combinar como éste.

Qué precio tiene la blazer perfecta

Para tu información, el precio de esta americana de terciopelo es de 35,99 euros, por lo que con una pequeña inversión te llevas una de esas prendas que puedes usar en todo tipo de situaciones.

Ideal para la oficina, y perfecta para esas reuniones improvisadas de estas últimas semanas del año, es una de esas chaquetas que te pones encima de lo que llevas puesto y luces bien en segundos.

Los envíos de Mango a sus tiendas son totalmente gratuitos y, como esta prenda supera los 30 euros, puedes pedirle que te envíen tu pedido si cargo a domicilio o a un punto ASM. De lo contrario, estos envíos cuestan 3,95 euros. Así que deberías aprovechar, pidiendo algún accesorio o complemento para Nochebuena y Nochevieja. Hay de todo -y bueno- en el catálogo de la firma.

Finalmente, dispones de 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los métodos habilitados por Mango en su web. Puedes devolver la americana en alguna de sus tiendas, en un punto GLS o pedir que la retiren en tu domicilio. En todos los casos, estas devoluciones son gratuitas. Asegúrate solamente de que la chaqueta esté en perfecto estado. Igual que cuando la recibiste.

Para complementar esta chaqueta, nada mejor que un pantalon negro recto, que también puede ser de brillos y lentejuelas en especial para estos días que se avecinan. Tienes toda la información en la web de Mango.