La falda de Scalpers perfecta para una tarde en el chiringuito

Estampados, colores vivos y múltiples prendas. Así es la ropa más veraniega, como la falda de Scalpers, que es perfecta para un día de playa o una tarde en el chiringuito.

Te gustará porque ensalza tu figura y aporta un colorido especial, que va con todo lo que te puedas poner en la temporada estival.

Así es la falda de Scalpers que debes tener

En la web de El Corte Inglés puedes comprar esta falda de Scalpers que luce siempre fantásticamente allá donde te la pongas. Destacamos que es una falda estampada con detalle de nudo, en estampado multicolor que es una de las mejores ventajas de esta importante prenda.

Está confeccionada en tejido 100% viscosa, corte slim fit con detalle de nudo. Para más señas, desde la web indican cómo cuidar esta prenda: lavar a mano, no usar lejía, no usar secadora, planchar máximo 110º y no lavar en seco.

Con qué combina

La prenda más top va bien con cantidad de prendas y accesorios. Es corta y vistosa, por lo que te la pones con sandalias planas, chanclas si estás en la playa o bien con tacones más altos si decides ponértela por la noche en aquella más top del verano.

Además es fantástica con tops y camisetas en blanco, blusas en negro, camisetas en color rosa y hasta para llegar el bikini en la parte de arriba. Es versátil porque la querrás para estar en el chiringuito de una manera más informal o bien de la manera más estilosa si vas de cena o a algún evento.

Cuál es el precio de esta falda

La compras en la web de El Corte Inglés, siendo marca Scalpers a un precio de 79 euros, y está en talla de la 34 a la 40. Elige la tuya y obtenla directamente online. ya sabes que es más cómodo y así no debes pasar por probadores, hacer colas ni tampoco desplazarte. Como ya te conoces, sabes perfectamente cuál es tu talla y lo bien que te va a quedar.

Entra en la web de El Corte Inglés y elijas la talla, luego el tipo de envío y añades a la cesta. Y no sólo eso, si no que también puedes comprar en el mismo lugar todas aquellas prendas y accesorios que mejor le van a esta falda. Y que son indispensables en esta época tan veraniega donde queremos prendas más frescas y del todo cómodas.