Este es el bolso de piel perfecto para lucir en Nochevieja por el que apuesta Mango Outlet

Con descuento y más barato. Si buscas una buena opción para gastar poco en fin de año y lucir igualmente, en Mango Outlet hay prendas y complementos para ti. Es el caso del bolso de piel perfecto para lucir en estas fiestas.

Lo tienes en dos colores para elegir el que más te guste y verás que queda perfecto con todo tipo de outfits.

El bolso de piel perfecto para Nochevieja

Está en Mango Outlet y te costará menos dinero. De tamaño medio, tirando a pequeño, para que te quepa solo lo que necesitas durante fiestas, este bolso dará que hablar porque es muy manejable.

Se confecciona en 100% piel de serraje, lleva cierre de solapa con botón magnético, asa larga de cadena y asa corta. Es la pieza que te falta para ese pantalón de lentejuelas o el vestido de brillo plateado que llevarás en la noche más especial del año.

Diseñado en Barcelona, este bolso se confecciona en 100% piel bovino siendo el forro de 100% poliéster.

Cómo cuidar del bolso más especial

En Mango Outlet dan las especificaciones para que mantener este complemento sea más fácil. Además sigue las instrucciones de la etiqueta y pregunta en la tienda si tienes dudas.

Aconsejan entonces no lavar, no usar lejía, no planchas ni tampoco limpiar en seco, y no se puede usar secadora. Es una prenda algo delicada que precisa de unos cuidados que se establecen en su etiqueta para que pueda durar en el tiempo. de todas formas intenta tener cuidado, no mancharlo y luego guardarlo en un lugar seguro y que no se arrugue.

En dos colores para estrechar en Nochevieja

Este bolso se vende en dos colores diferentes. En negro y color marron claro. El negro es el que llevarás en esta gran noche especial para dar la bienvenida al año. Porque queda bien con monos, faldas, vestidos y también pantalones en el mismo color, verde, plateado y hasta con brillos dorados.

Además lo llevas también si eres invitada a boda, durante cocteles de este 2024, fiestas, o bien cuando quieras porque es realmente versátil.

El color marrón más claro es más llevable para diario, para ir al trabajo o en una cena con amigas donde vas con ese vestido corto y botas. Deslumbrarás ante todos y preguntarán sobre tu bolso que encima te compras con descuento.

Con un 44% de descuento

El bolso de Mango Outlet es total porque va perfecto con cantidad de prendas. Si su precio costaba 49,99 euros, luego se rebajó a 39,99 euros, pasó a 35,99 euros, y ahora lo tienes por 27,99 euros, gracias a ese descuento del 44% del que te puedes beneficiar. En color marrón, vale sólo 19,99 euros con descuento.

Comprar en esta web es realmente sencillo. No tienes más que elegir el color, darle a la bolsa para que se guarde y también darle a comprar.

Te lo llevan a casa cómodamente para que no te tengas que desplazar siendo el envío a domicilio de 3,95 € y gratis en pedidos superiores a 30 €. Así que si te compras algun complemento más no tienes entonces gastos de envío si decides esta opción.

El envío a punto ASM tiene un coste de 3,95 € siendo también gratis en pedidos superiores a 30 €. También hay política de devolución, y dispones de 60 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los siguientes métodos, devolución por correo con el coste según envío.

Algunos artículos no se pueden cambiar o devolver por motivos de higiene: artículos de baño, lencería, ropa interior y pendientes. Los artículos que contienen sustancias inflamables (como perfumes, body mist, etc.) solo se pueden devolver con la etiqueta de mercancías peligrosas y en su embalaje original.