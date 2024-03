Estas gafas de sol parecen de marca de lujo pero en realidad son de Zara

Las gafas de sol no sólo son uno de los accesorios de moda imprescindibles para las mujeres modernas, sino también indispensables para el cuidado ocular. Siempre que no las utilices, y sobre todo durante la temporada más cálida del calendario, tus ojos correrán el riesgo de que los rayos solares los dañen. Justamente, en el afán de que eso no te pase, te damos a conocer las gafas de sol de Zara.

Son para la primavera y ya las puedes usar a lo largo de estas semanas. Tienes variedad de estilos y modelos que aportan ese toque bien distinto que complementa tus outfits.

Las gafas de sol de Zara

A medida que el verano se acerca, y con él la época de mayor peligro de deterioro de las córneas por exposición a los rayos solares directos, más importantes se vuelven las gafas solares. Gracias a Zara puedes cuidar tus ojos, a la vez que luces unos modelos que son tendencia de acuerdo a los expertos en moda.

Gafas rectangulares

Las líneas rectas nunca pasan desapercibidas, y estas gafas de sol con montura rectangular fina de pasta no son la excepción. Puedes comprarlas en dos tonos que se espera que se impongan durante esta estación, como lo son el gris y el rosa palo. En ambos casos, y al igual que las demás gafas, incluyen una funda.

Su estándar de protección frente a los rayos U.V es categoría 2. No es tan elevado como otros pero aún así mantendrá tus ojos a salvo del reflejo solar.

Gafas de sol Cat Eye acetato

¿Buscas unas gafas de sol con protección UV categoría 3, capaces de bloquear entre un 82% y un 92% de luz? Tienes esta alternativa de aspecto Cat Eye. Fabricadas con una montura resistente en acetato, que te durará años, puedes llevártelas a casa en dos colores clásicos como lo son el negro y el marrón.

En color crudo

Otra opción de características parecidas a la anterior son estas gafas de sol Cat Eye con montura de acetato. Incluyen funda y se venden en color crudo. Incorporan protección U.V categoría 2 por lo que permiten un mayor paso de la luz que las anteriores. Son unas gafas perfectas para ponerte todos los días.

Gafas de sol rectangulares acetato efecto carey

El efecto carey de nuestras madres ha vuelto hace años. Y estas gafas de sol con montura rectangular en acetato te permitirán sobresalir como lo hacían ellas. Incluyen funda y protección UV categoría 3. Se comercializan en color marrón, por lo que son ideales para combinar con otros marrones como con tonos claros.

Gafas de sol ovaladas acetato

¿Eres más de marcos ovalados? Entonces dale una oportunidad a estas gafas de sol con montura ovalada fabricada 100% en acetato de la mejor calidad. Disfrutarás de una protección UV categoría 3 y de la innegable versatilidad del color negro para quedar bien en cualquier clase de evento, formal o informal.

Gafas de sol cuadradas acetato

La última de nuestras propuestas consiste en gafas de sol con montura cuadrada en acetato de color marrón, que incluyen funda y protección UV categoría 3. Verás que la llevas ahora y en verano con toda seguridad y con la combinación de cantidad de prendas que te sentarán genial.

¿Cuánto cuestan estas gafas de sol de Zara?

Todos los modelos de gafas de Zara, tanto los aquí listados como muchos otros que puedes examinar y comprar en la web de la firma en un clic, tienen un precio de 39,95 euros.

Son el must de la temporada, adaptas a tus bolsillos, e incluyen protección solar de categoría 2 y 3. Puedes comprarlas cuando te hagan falta sin preocuparte por la seguridad frente al sol y de paso vas siempre a la última.

Hasta puedes hacer un regalo a quien quieras y siempre quedarás estupendamente. Una opción perfecta para un aniversario o bien porque sí.

Como explican desde la marca, «ya sea en la ciudad o en la playa, su efecto aporta categoría al look». Esta colección incluye modelos Cat Eye, aviador, oversize o estilo wayfarer para adaptarse a las diversas formas de rostro y favoritismos en gafas de sol, con una amplia paleta de colores que incluye tonos tradicionales como el negro y el blanco hasta otros que se han vuelto populares gracias a las famosas. El más destacado de todos ellos, seguramente el marco estilo carey.

¿Cuáles son las condiciones de envíos y devoluciones?

Los envíos a las tiendas físicas de Zara son gratuitos, al igual que los envíos a domicilio y a puntos de entrega. Estos últimos, porque superarías los 30,00 euros. Luego, dispones de 30 días desde la fecha de envío para devolver tu compra en Zara.com. Cuentas con modalidades de devolución gratuitas y otras de pago.