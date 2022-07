Palabra de experta: 10 secretos de Zara que hasta ahora desconocías

No hay duda de que, si hay alguien que sabe todos los trucos que rodean a Zara es Carmeron. Si algo ha hecho que la emblemática bloguera de Devil wears Zara sea seguida por casi 200 mil personas en Instagram, es el gran conocimiento que posee con respecto a las marcas más destacadas de Inditex. Una sabiduría que comparte con sus fans en redes sociales, habiendo llamado la atención durante las últimas horas por un post que no ha dejado indiferente a nadie.

En la publicación en cuestión, la influencer se hacía eco de un vídeo titulado como “10 cosas sobre Zara que deberíamos saber”. Una lista con una decena de puntos con la que prometía hacer “un resumen de nuestras dudas y vuestras respuestas sobre Zara”, captando la atención de la audiencia de manera inmediata. El primero de ellos es que los lunes y jueves entra ropa nueva en tienda y online, mientras que los martes y viernes, lo hacen los bolsos y el calzado. Un dato probablemente muy destacable para aquellas personas que permanecen atentas a las novedades de la marca de manera cotidiana.

Pero los secretos no quedaban ahí, y Carmeron ha seguido sacando a la luz algunos datos curiosos, como por ejemplo, que “no hay un número fijo de unidades fabricadas por prenda, sino que se fabrican en función de una estimación de ventas a futuro”, así que, Amancio Ortega y su equipo hacen previamente una estimación sobre qué prendas tendrán más éxito. No obstante, si hay algunas que no terminan de agotarse, “primero se mueven por otras tiendas en las que sí se venden y luego a almacenes centrales”, por lo que “todo se recicla”.

Con respecto a las ventas que se hacen desde página web, la bloguera también ha apuntado detalles: “Hay una zona en el almacén de cada tienda que es el escaparate virtual, y ala que llegan pedidos hechos desde casa”, y que, por si fuera poco, “desde las tiendas preparan pedidos online para toda España”. Algo que probablemente los consumidores no sabían hasta ahora.

Como no podía ser de otra manera, los empleados también disfrutan de algunos beneficios como “un 25% de descuento con límite anual aplicable en todo Inditex” y “una tienda de Tempe solo para empleados en Elche”, además de “un mercadillo benéfico en Arteixo basado en muestras y prototipos al que solo pueden acudir empleados”. Y es que, hay en España hasta 5 outlet bajo el programa For&From en los que se venden zapatos y bolsos, cuatro de ellos de Tempe, y uno de Inditex.

Por último, hay una zona en el mundo que cuenta con sus propias colecciones. Esta no es otra que el Cono Sur, donde además “también se envía parte de lo que se ha vendido en Europa”. Así que, probablemente, sus habitantes cuenten con prendas totalmente inéditas en otros puntos del planeta, dotadas de cierta exclusividad dado el cambio horario y de temperatura que existe allí con respecto a otros lugares.