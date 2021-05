Entra de lleno en la nueva temporada de las marcas que más te gustan para descubrir sus colecciones de verano. Pues quizás necesitas primero un poco de inspiración para asegurarte de que tus compras te llenan de satisfacción; y es que ya sabemos que entrar a una tienda con ganas de comprar pero sin ninguna estrategia a veces puede terminar mal. Descubre los hits veraniegos de Mango.

Así que como no queremos tener que estar en casa dubitativas de si devolvemos nuestras compras o no ¡lo ideal es llegar a la tienda ya sabiendo con que nos vamos a quedar!

Y es por ello que si todavía no tienes una wishlist hecha ¡a continuación te ofrecemos algunas ideas sobre las últimas tendencias que hemos encontrado en nuestra tienda de referencia favorita! ¿Te interesa?

Un cambio radical a ese clásico verano ibicenco

Lo primero que debes saber es que aunque durante muchos años hemos idealizado los outfits playeros como looks en total white, esta temporada esa tendencia cambia de forma radical y ahora lo que más se va a llevar son los outfits en negro, de forma que las prendas no transparenten tanto y adopten un toque más elegante que nos permita usar el mismo look para el día y para la noche, en cualquier caso contrastando de forma evidente con la arena de la playa y la luminosidad de los días más soleados.

Eso sí, se trata de prendas elaboradas con tejidos de lo más livianos para compensar que el color negro suele concentrar más las altas temperaturas; así que si necesitas un nuevo look para ir a la playa o para bajar a la piscina plantéate si los vestidos negros con aberturas o los tops asimétricos que Mango propone ¡pueden conseguir que este verano te sientas más guapa que nunca!

Se llevan las aperturas y los tejidos calados

Otra de las tendencias que hemos podido encontrar en la nueva colección de la marca es la nostalgia por las técnicas textiles más tradicionales -y a la par más fresquitas y veraniegas-, como es el caso del crochet o del bordado suizo, incluyendo incluso algunas prendas de punto que serán de lo más útiles para las noches de verano en las que la brisa marina consiga bajar las temperaturas.

Crop tops, cuellos halter, chalecos largos y cortos… podrás elegir que clase de prenda se adapta mejor a tu estilo e incluso si te decides a apostar por introducir en tu armario mezclas de colores rojizos y verdes.

¡ O bien si te quedas en el sencillo beige natural de la mayoría de las fibras textiles con las que están elaboradas las prendas de esta nueva colección!

Y por supuesto si prefieres quedarte con los clásicos, debes saber que -como no podía ser de otra manera- también tienes a tu disposición modelos de lo más veraniegos en lino y en algodón reciclado. Son los hits veraniegos de Mango.

Así pues… ¿te animas a entrar en la web y descubrir las novedades o a pasarte por la tienda para probarte tu adquisición estrella de la temporada?