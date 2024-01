Las deportivas que pegan con todo son del outlet de Bimba y Lola y las queremos

De las primeras rebajas en algunos sitios pasamos a las segundas y esto quiere decir que tenemos descuentos mucho mayores para poder comprar y pagar a un precio más bajo. Hemos encontramos las deportivas que pegan con todo.

Están en el outlet de Bimba y Lola, y no creerás a qué descuento está. Son para ti. Te contamos sus características y de qué forma las puedes comprar con oferta.

Ya puedes comprar las deportivas que pegan con todo

Hablamos de las deportivas modelo lifestyle hueso que viene con varios colores fashion que podrás combinar con muchas otras prendas.

Y con la garantía de la firma Bimba y Lola que siempre aporta calidad en todas sus prendas. Además este modelo viene con cantidad de detalles como las piezas de piel combinadas con serraje, tejidos técnicos y gráficos laterales a contraste.

Es un modelo personalizado con etiqueta textil en los laterales y lleva el logo Chimo trasero de la marca con plantilla logotipada y suela bicolor personalizada.

Todos van a quedar encantados con estas deportivas y tú irás cómoda y siempre fantástica a todos sitios.

Materiales y cuidados para que te dure más

Como hemos dicho, lleva detalles y en este caso también nos gusta por sus cuidados porque incluye bolsa protectora. Como materiales, en exterior, se confecciona a base de 46% Poliéster, 44% Serraje vacuno, 8% Poliuretano y 2% Poliuretano termoplástico. Siendo la suela de 100% Caucho y forro de 100% Poliéster

Para que las zapatillas deportivas te duren en el tiempo y sea una pieza clave de tu armario para llevar en tu día a día, entonces debes hacer caso a la etiqueta que es donde especifica de qué manera hay que mantenerlas.

Desde la web de Bimba y Lola, especifican que no se pueden lavar (si lo haces debes preguntar o hacerlo con agua y jabón neutro), no usar lejía, no limpiar en seco y debes seguir siempre las instrucciones de cuidado descritas en la etiqueta.

Cuándo nos podemos las deportivas que pegan con todo

Son versátiles y en un interior tono en hueso que se combina con rosas y amarillos. También hay beige y blanco, ofreciendo tonos pastel irresistibles. Por esto tienes unas deportivas que llevar con todo lo que quieras. Por un lado, presenta un look algo más informal si te las pones con vaqueros y jerséis o sudaderas durante esta época del año.

Si prefieres ir algo más vestida porque tienes una reunión o vas a un evento, no te preocupes porque es la zapatilla perfecta. En este caso, la combinas con trajes chaqueta, con pantalones negros y hasta con vestidos de diversos colores, pues siempre irás bien conjuntada.

En oferta: cuál es el precio de las deportivas que pegan con todo

Está a un precio de 120 euros en la web de Bimba y Lola, y ahora está con descuento gracias a su outlet y a las rebajas que están en todas las tiendas. Por esto te las llevas a 72 euros con un descuento del 40%. Puedes así ahorrarte algunos euros y tienes con seguridad unas zapatillas bien estilosas y con materiales de primera calidad. Esto hace que te dure más que otras deportivas mucho más económicas y de paso sentirás esa comodidad que muchas veces ansias.

De momento y en la página web, tienes estas deportivas en talla 37, es decir, que si la tienes entonces estás de suerte porque ya la puedes comprar. Si no te das prisa se agotará de igual forma que ha hecho con el resto de números.

En Bilba y Lola dan la opción de poder comprobar la disponibilidad de esta deportiva en la tienda físicas, pues igual hay muchas más tallas y puedes conseguir la tuya.

En cuanto a envíos, en la web hay un apartado especial donde se explican sus precios y los días que tarda en poder tener tal deportiva. En general, los plazos de entrega habituales ( 2-3 días laborables) pero podrían ampliarse.

Tienes el envío gratuito a tiendas seleccionadas en 2-3 días laborables. Mientas que el envío también puede ser gratuito si quieres que te traigan esta deportiva a casa o en punto de recogida para pedidos superiores a 80 €.

Para el resto, entonces los envíos tienen coste de 3.95 € y la tienes en 2-3 días laborables.

También tienes devoluciones gratuitas en tienda (excepto Canarias, tiendas Outlet y El Corte Inglés) si las debes devolver por algún motivo. Y devoluciones gratuitas en oficinas de Correos para usuarios registrados (Accede a Mi cuenta > Pedidos y devoluciones > Solicitar devolución).

Con devoluciones por correo o mensajería privada y reembolso en 5 días laborables desde la recepción y validación.

En cuanto a los métodos de pago, lo tienes fácil porque hay muchos métodos: Tarjeta de crédito y débito (Visa, Visa Electron, MasterCard y Maestro), PayPal, Apple Pay, Google Pay y Klarna (paga en 30 días o en 3 meses sin intereses).

Para más información, consulta el apartado de «Customer Service».